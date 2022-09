Melania acusó a Trump de subestimar la seriedad de la pandemia, según libro

La exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump, acusó a su marido, el expresidnete Donald Trump (2017-2021) de subestimar la gravedad de la pandemia, según un nuevo libro escrito por periodistas de CNN y The New York Times, dos medios muy críticos con el exmandatario.

En el libro, Peter Baker de The New York Times y Susan Glasser de CNN y The New Yorker aseguran que Melania acusó a su marido de estar empeorando la situación y de no hacer lo suficiente para contener una pandemia de COVID-19 que ella ya predecía que iba a ser “muy mala”.

Melania Trump estaba “sacudida por el coronavirus y convencida de que Trump estaba metiendo la pata“, escribieron el corresponsal en jefe de la Casa Blanca del New York Times, Peter Baker, y la escritora del New Yorker y analista de asuntos globales de CNN, Susan Glasser, en su nuevo libro “The Divider: Trump in the Casa Blanca, 2017-2021”.

En una llamada telefónica con el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, Melania Trump buscó ayuda para convencer a su esposo de que se tomara la pandemia más en serio. https://t.co/9wWBze0doh — CNN en Español (@CNNEE) September 15, 2022

“‘Estás arruinando esto, recordó haberle dicho a su esposo”, escribieron Baker y Glasser, según CNN. “‘Esto es serio. Va a ser muy malo, y tienes que tomártelo más en serio de lo que te lo estás tomando“.

“Te preocupas demasiado. Olvídalo”, le respondió Trump, siempre según la versión de estos dos periodistas de medios contrarios al exmandatario.

De acuerdo con su relato, la mujer compartió sus preocupaciones con el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, un aliado de Trump, en una llamada telefónica y buscó su ayuda para persuadir a su esposo de que se lo tomara más en serio,

Incluso, mientras la nación enfrentaba un número creciente de muertos, Trump se burló del uso de máscaras y sugirió inyecciones de desinfectantes y tratamientos con luz solar para combatir el COVID. Celebró una ceremonia en el jardín de rosas de septiembre para anunciar a Amy Coney Barrett ante la Corte Suprema que se conoció como un evento de superpropagación.

Poco después del evento, él y Melania anunciaron que contrajeron COVID. Las encuestas en ese momento mostraron que la mayoría de los estadounidenses pensaban que el presidente no tomó las precauciones adecuadas para su salud o el riesgo de contraer el virus lo suficientemente en serio.

En febrero de 2020, Trump reconoció en una entrevista con el autor Bob Woodward para el libro “Rage” que el virus era “mortal” y más peligroso que la gripe, aunque dijo públicamente que no era peor. Un mes después, Trump le dijo a Woodward: “Siempre quise restarle importancia. Todavía me gusta restarle importancia, porque no quiero crear pánico”.

