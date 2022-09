Quema la camioneta de su vecino porque no le gustaba verla estacionada de su casa

En una de las tantas historias que regala TikTok, la red social de moda entre chicos y grandes, un hombre demostró su disgusto por la camioneta de su vecino.

Fue la propia víctima quien a través de un video contó que compró una camioneta para hacer fletes y mudanzas, por lo que cuando no se encontraba trabajando dejaba el vehículo fuera de su casa, lo cual no le gustó para nada a su vecino.

“Ese vecino no era un tipo cualquiera, de esos locos que tenían problemas con todo el mundo. Estaba loco, era problemático y compartía medianera (espacio entre dos casas) conmigo“, relató en la grabación que inmediatamente se hizo viral en redes sociales.

“Me dijo que le molestaba mi camioneta y que la sacara de enfrente de mi casa. No estaba enfrente de la de él, no molestaba a su garaje (…). Lo mandé a pasear, le dije de todo, el tipo también me dijo de todo, y entre las amenazas que me dijo, dijo que le iba a prender fuego“, añadió.

Contó que se asomó a su ventana cuando vio su camioneta entre llamas, por lo que llamó inmediatamente a los bomberos.

“Me quedé shockeado por dos segundos, luego fui, me senté en la cama y llamé a los bomberos. “Esa Chevrolet era una camioneta media vieja, venida a menos, pero a mí me había costado un montón comprármela, no me la regalaba nadie; para mí significaba muchísimo y yo la manejaba orgulloso”, explicó.

Tras momentos en la policía por señalado de prender en fuego a su propia camioneta, Matías González contó el desenlace de la historia. “Mi venganza en ese momento fue arreglar la camioneta y dejarla mucho mejor de lo que estaba antes, incluso. Volverla a estacionar enfrente de mi casa más linda de lo que estaba antes”.

Te puede interesar:

Niño pide likes en TikTok para que su mamá deje de fumar (VIDEO)

Hombre descubre que el “barro” que no se le quitaba de la cara era un tumor