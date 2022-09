Dónde ver el funeral de la reina Isabel II el 19 de septiembre

El próximo lunes 19 de septiembre, a las 11:00 am (hora del Reino Unido) y 6:00 am ET dará inicio el funeral de Estado de la reina Isabel II. Habrá una procesión del féretro hasta la Abadía de Westminster, y después será trasladado al Arco de Wellington.

La procesión terminará en el Castillo de Windsor (específicamente en la Capilla de San Jorge); para entonces los jefes de Estado de muchos países ya estarán presentes y acompañando a la familia real.

La cadena británica BBC transmitirá el funeral a través de sus canales BBC One, BBC News y por streaming (en BBC iPLayer); el canal CNN en español tendrá una amplia cobertura del evento, que comenzará a partir de las 5:00 am ET y que también podrá verse en su sitio web. Una opción más es la transmisión por PBS, que cubrirá el funeral durante ocho horas (de las 4:00 am ET hasta las 12:00 PM ET), tanto en su canal de televisión como en su sitio web (pbs.org) y en su app.

