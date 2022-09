Jeff Bridges estuvo “a las puertas de la muerte” al contraer Covid en medio de su batalla contra el cáncer

Jeff Bridges se considera un afortunado desde que el linfoma que le fue diagnosticado hace dos años entró en fase de remisión en septiembre de 2021. Sin embargo, en su última entrevista el actor fue muy sincero a la hora de describir una experiencia que lo dejó traumatizado, especialmente porque en enero del año pasado contrajo Covid al mismo tiempo que se sometía a sus correspondientes sesiones de quimioterapia.

Así lo explicó en conversación con E! News: el tratamiento lo dejó prácticamente sin defensas para poder combatir la llegada del coronavirus, por lo que estuvo, en sus propias palabras, “a las puertas de la muerte” durante esas preocupantes primeras semanas de 2021. “La quimio barre tu sistema inmunológico y, cuando contraje el Covid, no tenía nada con que pelear. Estuve a las puertas de la muerte un par de veces”, reveló Jeff con su franqueza habitual.

El astro del cine estuvo cuatro meses hospitalizado, una larga convalecencia que fue minando poco a poco su estado de ánimo. Bridges temía no poder volver nunca más al trabajo o perderse otros importantes eventos de su vida como la boda de su hija Haley, a quien por supuesto querría llevar del brazo en su camino hacia el altar.

“Recuerdo que los médicos me decían: ‘Jeff, tienes que luchar’. Pero yo no sabía realmente de qué estaban hablando. Y pensaba que ya estaba en ‘modo derrota’. Pero tuve la suerte de contar con un equipo médico genial, entrenadores maravillosos y por supuesto con el apoyo de mi familia. Todo el mundo me ayudó a regresar”, reveló con emoción.

