Lautaro Martínez desmintió rumores de infidelidad: “Con mi mujer estamos juntos y bien, no hay nada que explicar, somos felices”

Para cerrar filas a los rumores que señalaban una presunta infidelidad, el futbolista argentino de la selección y el Inter de Milan, Lautaro Martínez reapareció y aseguró que su cuenta Instagram había sido hackeada y criticó a quienes a su juicio siempre andan inventando historias falsas.

“Gente, ¿por qué inventan historias de separación? Yo con mi mujer estamos juntos y bien, no hay nada que explicar y aclarar. Somos felices”, escribió para poner fin a todos los rumores y generar tranquilidad de cara al Mundial Qatar 2022. De esta manera se demuestra que no hay ningún tipo de problemas entre “El Toro” y Agustina Gandolfo.

Luego de que el delantero del Inter y la Selección Argentina, Lautaro Martínez, cerrara su cuenta en Instagram, los rumores de una pregunta infidelidad por parte de su pareja, Agustina Gandolfo se hicieron virales rápidamente.

Pareja de Lautaro Martínez también desmintió rumores de infidelidad

La mujer de Lautaro Martínez salió al paso a desmentir dichos rumores: “Tomando unos mates veo el poder de la imaginación que manejan” escribió la influencer en sus historias de Instagram junto a varios emoticones.

Los rumores de una pregunta infidelidad por parte de la pareja de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo se hicieron virales rápidamente. Sin embargo ellos mismos los desmintieron y escrito por el propio futbolista ambos siguen juntos y felices. Todo esto trajo angusta para la fanaticada que temía una desestabilización emocional de Martínez de cara a la Copa del Mundo.

Los rumores sobre la pareja de Lautaro Martínez

Luego de cerrar la cuenta de Instagram, fanáticos de la Selección Argentina se colocaron contra Agustina Gandolfo interrogándola sobre que había hecho con el “Toro”.

Incluso se le llegó a asociar con sus compañeros de equipo como Romelu Lukaku y con su compatriota “El Tucu” Correa. Todos estos rumores resultaron ser falsos y tanto Lautaro como Agustina fueron los primeros en desmentirlos. View this post on Instagram A post shared by Agustina Gandolfo (@agus.gandolfo)

Lautaro Martínez será el delantero de la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni en el Mundial Qatar 2022 en el que están emparejados en el grupo junto a Arabia Saudita, México y Polonia.

