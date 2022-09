Francesco Totti, el futbolista que fue fiel a la Roma, pero traicionado por su esposa 

Francesco Totti, un claro ejemplo de amor y fidelidad a los colores de un club. El ex futbolista italiano jugó toda su vida en la Roma. A pesar de que fue tentado por muchos clubes y millonarias ofertas, el legendario futbolista italiano permaneció los 25 años de carrera profesional con el club de sus amores. Pero en la vida personal no le fue tan bien, pues él fue víctima de una infidelidad.

Desde julio de este año, el ex futbolista de la Serie A anunció que había comenzado con los procesos de separación con su esposa Ilary Blasi. El amor que se formalizó en 2005 con el matrimonio, se fue desgastando hasta llegar a los engaños.

“Nunca lo había hecho en veinte años, ni ella nunca lo había hecho conmigo. Pero cuando recibí advertencias de diferentes personas, en quienes confío, comencé a sospechar. Miré su teléfono celular. Y vi que había una tercera persona, que hacía de intermediaria entre Ilary y otra. Decía algo así como: ‘Nos vemos en el hotel; no, es más prudente de mi parte”, relató el ex futbolista italiano en una entrevista para el medio Corriere della Sera.

Roma Football Legend Francesco Totti Has Opened Up About His Controversial Divorce from Ilary Blasi https://t.co/AjWUwaETvu pic.twitter.com/8z0Qzs2gbJ — Futball News (@FutballNews_) September 13, 2022

Una leyenda abandonada

Francesco Totti explicó que desde 2021 comenzó a agudizarse mucho más la crisis matrimonial. El ex jugador de la Selección Italiana enumeró un sinfín de problemas que tuvo que afrontar en soledad, pues no sintió el apoyo de su esposa Ilary Blasi.

“La verdadera crisis estalló entre marzo y abril del año pasado. Pero hacía tiempo que sufría. He vivido un periodo difícil, primero porque dejé de jugar y luego vino la muerte de mi padre por el Covid. También pasé yo el Covid fuertemente durante 15 días. Sin embargo, mi esposa, cuando más la necesitaba, no estaba”, aseguró. SOLDADO CAÍDO! 💔



Tras 20 años de matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi se divorcian. 😔



Totti reveló que Blasi le fue infiel.



🗣: “Miré su teléfono celular. Y vi que había una tercera persona”.



Ya no se puede seguir creyendo en el amor. 💔 pic.twitter.com/9oMHgy5jve— SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) September 15, 2022

¿Qué pasará con la relación entre Llary y Totti?

El ex jugador de la Roma aseguró que aunque es doloroso, la separación con Llary Blasi es inevitable. Sin embargo, Francesco Totti reconoció que no perderá el contacto con su futura ex esposa por el vínculo que lo une a ella, principalmente por sus tres hijos.

“He intentado superar la crisis de mi matrimonio pero hoy comprendo que la separación, aunque dolorosa, ya no es evitable. Seguiré unido a Ilary en la educación de nuestros maravillosos tres hijos, siempre con gran respeto por mi mujer”, concluyó. 💔 Serie A icon, Francesco Totti has opened up on alleged cheating by his wife, Ilary Blasi that led to their split.



— The AS Roma legend disclosed that he has been through traumatic experiences since finding out last year that Ilary has been cheating on him. pic.twitter.com/D2IOS8z4Bq— Adam Maina ™ (@AdamMaina_) September 13, 2022

