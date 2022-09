“Mi esposa cuando más la necesitaba no estaba”, la historia de las presuntas infidelidades de la exesposa de Francesco Totti

Francesco Totti ha salido a hablar del polémico y escandaloso divorcio con su esposa Illary Blasi, con quien estuvo por más de 20 años, y terminó luego de varias infidelidades entre ambos que llevó a terminar el matrimonio abruptamente.

El escándalo en Italia de uno de los jugadores más queridos por los aficionados de la Roma e italianos estalló en julio, pero ahora es que Totti está ofreciendo declaraciones sobre esta situación durante una entrevista con el portal Corriere della Sera.

“No es cierto que yo haya sido el primero en traicionar. Dije que no iba a hablar y no lo hice, pero he leído demasiadas mentiras en las últimas semanas. Algunas incluso han hecho sufrir a mis hijos”, empezó el campeón del mundo en 2006.

Totti también fue acusado de una supuesta infidelidad con la economista Noemi Bocci. Además, Totti relató que vivió momentos difíciles tras retirarse como jugador profesional, la pérdida de su padre por covid, y luego sufrir él mismo covid, en esos momentos su esposa no estuvo acompañandolo.

“He vivido un periodo difícil, primero porque dejé de jugar y luego vino la muerte de mi padre por el Covid. También pasé el Covid fuertemente durante 15 días. Sin embargo, mi esposa, cuando más la necesitaba, no estaba”, expresó.

En septiembre del año pasado, comenzaron a llegarle rumores de que su esposa se estaba viendo con otra persona, según lo que explicó era más de una. Entonces, ante la incertidumbre e inseguridad ante la posible infidelidad, el exfutbolista revisó el teléfono de su expareja y descubrió lo peor.

“Nunca lo había hecho en veinte años, ni ella nunca lo había hecho conmigo. Pero cuando recibí advertencias de diferentes personas, en quienes confío, comencé a sospechar. Miré su teléfono celular y vi que había una tercera persona, que hacía de intermediaria entre Ilary y otra. Decía algo así como: ‘Nos vemos en el hotel; no, es más prudente de mi parte”.

Tras enterarse de la infidelidad, Totti relató que vivió en depresión y no pudo dormir. Al mismo tiempo empezó a tener una relación más profunda con otra mujer, Noemi Bocci, por lo que la pareja se engañaba mutuamente.

Ahora, el exjugador de la Roma cree que el divorcio llegará a temas legales en la corte luego de que ella le quitara varias pertenencias entre esas su colección de relojes y dinero.

“Me temo que con Ilary acabará en los tribunales. Todavía espero que podamos llegar a un acuerdo (…) Ilary me quitó mi colección de relojes, también hay algunos Rolex de gran valor y vació las cajas de seguridad con su padre”.

