Jugador de 15 años de edad debuta en la MLS con el DC United, ¿El más joven en toda la historia?

Día a día el fútbol nos sorprende cada vez más, pues hay jugadas nuevas nuncas vistas, tecnologías que ayudan a los árbitros y más jugadores para defender las diferentes playeras por todo el mundo. Ahora, en este último rubro, la Major League Soccer está dando de que hablar, pues el DC United, de Wayne Rooney, hizo debutar a un jugador de 15 años de edad.

El exjugador del Manchester United y del mismo equipo de DC, hizo debutar como titular al defensor Matai Akinmboni, elemento que con tan solo 15 años de edad, tuvo su primera oportunidad dentro la plantilla del primer equipo y que obviamente tendrá que pelear para tener más minutos en lo que resta del año dentro de la MLS.

El jugador estuvo en el empate 0-0 de su equipo ante el Real Salt Lake y estuvo en los primeros 45 minutos del cotejo, vio una tarjeta amarilla y salió sustituido por el mexicano Tony Alfaro.

Quién es Matai Akinmboni

El jugador que se adueñó de las tapas de los diarios en Estados Unidos se desarrolla como defensa central, mide 1.88 metros y nació en Maryland, Estados Unidos. Además, el joven zaguero también cuenta con nacionalidad nigeriana aunque hay que destacar que el mismo está realizando las inferiores dentro del combinado estadounidense.

📋 𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 👏



Ready to take the stage in Salt Lake City 🦅#RSLvDC | @XDCFoundation pic.twitter.com/53MwZRTUDW— D.C. United (@dcunited) September 11, 2022

Entre los más jovenes que debuta en la MLS de Estados Unidos

Con su participación, Matai Akinmboni se convirtió en el tercer jugador más más joven en la historia de Major League Soccer en realizar su debut, algo que se dice fácil, pero que es muy complicado de realizar. El defensor llegó con su récord con 15 años, 10 meses y 24 días, aunque el reto es buscar más minuto en el equipo de la capital estadounidense. 15 year old center back Matai Akinmboni gets his first start for #VamosUnited. At 15 years, 10 months and 24 days, he’s the third-youngest player to debut in #MLS history. pic.twitter.com/F6tk7uQjT1— Ben Wright (@benwright) September 11, 2022

