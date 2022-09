Equipos de New York en la MLS rinden homenaje a víctimas del 9/11 en redes sociales

Nueve de septiembre, una fecha que marcó a Estados Unidos y al mundo, pues la prensa del país y de todo el planeta vio como un ataque en contra de las Torres Gemelas en la Ciudad de Nueva York, llegaba para aterrorizar a toda la ciudad.

Recordemos que este acontecimiento no solo sacudió Estados Unidos, sino que también causó consternación en todo el Mundo, pues murieron aproximadamente 3 mil personas, un hecho que fue recordado por los dos equipos de New York que disputan la Major League Soccer en las redes sociales.

“Hoy y todos los días honramos y recordamos la resiliencia de esta ciudad”, colocó en redes sociales el equipo celeste perteneciente al ‘Grupo Citizen’, New York City Football Club.

Today and every day we honor and remember the resiliency of this city #NeverForget pic.twitter.com/HSEkyAZkUE — New York City Football Club (@NYCFC) September 11, 2022

Por otro lado, el equipo de los ‘Toros Rojos’ mediante a las redes sociales explicó lo siguiente: “Honrando y recordando a aquellos que perdimos y a todos los impactados”. Honoring and remembering those we lost and everyone impacted.



We will #NeverForget. pic.twitter.com/DxgWKowFJt— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) September 11, 2022

Major League Soccer y su mensaje este 11/7

Por su parte, la misma liga también habló al respecto del día, ese que marcó a todo el mundo hace unos 21 años atrás. Además, la organización no colocó ningún cotejo en esta fecha, siendo así un gesto muy bonito para todas las víctimas.

“En la conmemoración 21 de los ataques del 11 de septiembre, honramos a los que perdimos junto con los socorristas y su valiente servicio. Nosotros nunca olvidaremos”, dijo en redes sociales la MLS. On the 21st observance of the 9/11 attacks, we honor those we lost along with the first responders and their brave service. We will #NeverForget. pic.twitter.com/mpAApwfgOG— Major League Soccer (@MLS) September 11, 2022

También te puede interesar

–Orbelín Pineda no tiene clemencia en Grecia y anota gol en la derrota del AEK Atenas ante Panathinaikos [VIDEO]

–Jugador de 15 años de edad debuta en la MLS con el DC United, ¿El más joven en toda la historia?

–Carlos Vela explica el motivo por el cual no estará en Qatar 2022 con la Selección de México