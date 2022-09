WhatsApp podría permitir hacer encuestas próximamente

Los desarrolladores de WhatsApp se encuentran trabajando en una nueva función que permitiría a los usuarios poder realizar encuestas a través de la aplicación, de forma similar a como ocurre en otras apps de mensajería como Telegram.

La noticia de la nueva función llega luego de que se diera a conocer que la versión 2.22.20.11 de la beta de WhatsApp en Android cuenta con la mencionada herramienta.

De acuerdo con el portal web WaBetaInfo, dedicado a difundir las filtraciones de la app de mensajería, la nueva función podría activarse a través del botón de “Adjuntar” con forma de clip que se encuentra presente en cada uno de los chats. Una vez que el usuario pulse el botón podrá ver la tradicional lista de opciones, entre las que se incluye además un nuevo ícono llamado “encuestas”, el cual luce como un pequeño gráfico de barras.

Sin embargo, debido a que se trata de una función en fase de pruebas, no existe más información acerca de cómo se crean o cómo lucen estas encuestas una vez publicadas en un chat. De igual manera, surge la interrogante de si esta nueva función podrá utilizarse tanto en chats personales como en conversaciones grupales.

Actualmente quienes deseen realizar encuestas a través de WhatsApp deben recurrir a terceros como Doodle o Google Forms para poder hacerlo, ya que no existe una opción nativa dentro de la app de mensajería.

Un aspecto que es necesario tomar en cuenta es que si bien la función de encuestas ya se encuentra disponible para los usuarios que forman parte de la beta de WhatsApp, esto no necesariamente significa que esta llegue finalmente a la versión estable de la aplicación. En algunos casos los desarrolladores optan por no incluir funciones luego de probarlas en la versión beta, bien sea porque descubren que puede generar fallos en la app, o porque no cuenta con la aceptación de los usuarios.

La incorporación de las encuestas a WhatsApp llega, al igual que como ha sucedido con otras funciones, tiempo después de que Telegram la incluyera en su aplicación. Algo similar ocurrió hace unos meses con el anuncio de WhatsApp añadió la opción de poder reaccionar con emojis a los mensajes enviados por otros usuarios.

