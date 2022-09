Edson Álvarez y su inminente salida del Ajax: los gigantes de Inglaterra desean “robar” a la estrella mexicana 

Edson Álvarez es el futbolista mexicano con mejor reputación en el fútbol europeo. El “Machín” es figura del Ajax de Ámsterdam desde hace varias temporadas, pero con las salidas de varios futbolistas, el mexicano se ha quedado como el líder del equipo neerlandés. El Ajax ya ha sorteado una arremetida del Chelsea que intentó llevárselo, pero parece que es cuestión de tiempo para que se marche.

En el mercado de verano se conoció que el Chelsea ofreció hasta $50 millones de dólares por el azteca, pero el conjunto de la Eredivisie no cayó en la tentación y pudo retener al mediocampista mexicano.

Sin embargo, Edson Álvarez ha tenido un comienzo de temporada encendido y, en lugar de bajar el interés, se han sumado otros equipos que lucharán por adquirir los servicios del futbolista de la Selección Mexicana.

Según informaciones del portal Fútbol Total MX, el “Machín” está en el radar de importantes equipos de Inglaterra tales como el Manchester United, Arsenal y el propio Chelsea que no ha conseguido la renovación de N’Golo Kanté.

El Mundial puede ser clave

Edson Álvarez afrontará un torneo clave que podría disipar o aumentar mucho más el interés de los clubes. El Mundial de Qatar 2022 puede ser el termómetro definitivo para que los gigantes ingleses utilicen sus billetera con el azteca. El Real Madrid fue un ejemplo de ello con los traspasos de James Rodríguez, Keylor Navas y Javier Hernández luego del Mundial de Brasil 2014. View this post on Instagram A post shared by adidas México (@adidasmx)

