Los lesionados: Los jugadores que son baja por lesión y no estarán con México en los amistosos antes de Qatar 2022

La selección de México no está en el mejor momento cuando ya se acerca el Mundial de Qatar 2022. El Tri no consigue andar al ritmo que quiere el Tata Martino y ahora se le suma que en la próxima fecha FIFA varios jugadores importantes no estarán con el equipo debido a lesiones.

Entre los jugadores con los que no podrá contar el entrenador argentino están: Raúl Jiménez, Jorge Sánchez, Rogelio Funes Mori, Héctor Herrera y Luis Romo. Ninguno de estos futbolistas mexicanos podrá estar para los partidos ante Perú y Colombia que servirán como preparación a Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Raúl Jiménez

El delantero del Wolverhampton tiene una lesión en la ingle y en el aductor que no le permitirá jugar en ambos partidos aunque estará con la selección para seguir recuperándose. El mexicano no ha podido disputar ninguno de los últimos tres partidos del club inglés e incluso salió de la titularidad en uno justo en el calentamiento.

Jorge Sánchez

Jorge Sánchez sufrió su lesión en el último partido de Champions League del Ajax contra el Liverpool en Anfield que terminó en derrota para los neerlandeses 2-1. El mediocampista mexicano sufrió un esguince en su rodilla derecha luego de chocar contra Luis Díaz en la disputa de un balón.

Rogelio Funes Mori

El delantero argentino naturalizado mexicano estará también con la selección pero no podrá jugar luego de su lesión con los Rayados de Monterrey que lo mantendrán alejado al menos dos semanas aunque ya está realizando trabajos separados del grupo para fortalecer su físico.

Héctor Herrera

Héctor Herrera no ha podido ser el mismo desde que llegó a la MLS con el Houston Dynamo e incluso con la misma selección mexicana. Ahora Herrera tiene una lesión muscular que sufrió con el club estadounidense que le ha hecho perderse varios partidos de la liga y ahora no estará con la selección de México contra Perú y Colombia.

Luis Romo

Luis Romo se unió al grupo que estará de baja luego de que sufrió una lesión grado 2 en el bíceps femoral del muslo izquierdo que lo mantendrá fuera de las canchas de 2 a 3 semanas por lo que no cuenta para esta fecha FIFA.

