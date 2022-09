Mujer se suicidó tras perder la custodia de sus cuatro hijos

No librar una de sus más grandes batallas llevó a una mujer a quitarse la vida, ya que perdió la custodia de sus cuatro hijos.

Kelly Higgins, de 31 años y que vive en Reino Unido, había enfrentado una difícil separación del hombre con el que había estado durante los últimos 13 años y había procreado cuatro hijos, además de que había iniciado una relación con otro hombre.

Sin embargo, todo se agravó cuando inició contra su exesposo una batalla legal para tener la custodia de los menores, misma que ganó el sujeto porque para las autoridades tenía lo que es necesario para cuidar de los pequeños.

El padrastro de la occisa señaló que la mujer amaba a sus hijos y hacía todo para que estuvieran bien; no obstante, el hecho de que se negara a realizarse un estudio para conocer si padecía depresión habría llevado a su exesposo a demostrarle a la policía que ella no podía hacerse cargo de sus hijos.

“Lo siento. No veo ninguna salida. Estoy cansada de pelear. No puedo hacer frente y me duele demasiado”, escribió la mujer una hora antes de suicidarse.

De la misma manera dejó un mensaje para su actual pareja, donde le pidió que como última voluntad necesitaba que les dijera a sus hijos que los amaba: “Lo siento por todo. Gracias por todo, eres increíble y no me arrepiento de amarte, a su vez, como última voluntad, le pidió que se asegurara de que sus hijos supieran cuánto los amaba y que a pesar de las circunstancias lamentaba haberlos defraudado”.

