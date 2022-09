Rihanna le ‘copia’ el look a Cindy Crawford y paraliza las redes

Una vez más, Rihanna demostró su amor por la moda al sumarse a la tendencia más hot del otoño 2022: la mezclilla. Y es que la intérprete de “Umbrella” fue captada por el lente de varios paparazzi utilizando un modelito deportivo hecho de este material; no obstante, ella no fue la única que se dejó ver con este look, ¡aquí te contamos los detalles!

La cantante nacida en Barbados y la supermodelo Cindy Crawford usaron un atuendo conformado por una sudadera oversized y unos pantalones baggy, ambas piezas unisex y de tejido de jean de la colección de otoño-invierno 2022 de Balenciaga.

Como era de esperarse, esta coincidencia no pasó desapercibida para el público en redes sociales, lo que generó que los fanáticos de ambas famosas salieran a su rescate, destacando las diferencias entre los looks.

Por su parte, Rihanna se mostró fiel a su estilo arriesgado al combinar estas dos prendas con un clutch negro de la marca ‘The Attico’ y zapatos acabados en punta amarillos de Prada. Como accesorios, añadió unas gafas de pasta del mismo color de Bottega Veneta.

La supermodelo Cindy Crawford optó por una versión más “recatada”, pues usó este conjunto para asistir a una sesión de fotos. La famosa lo acompañó con unas sandalias de tiras negras y tacón, mientras que su maquillaje y peinado se mantuvieron neutrales.

Esta coincidencia prueba que ni siquiera los famosos están exentos de “repetir” alguna prenda de ropa. Además, reafirmó que cada una tiene un estilo que las caracteriza y maximizó el potencial de esta nueva tendencia de otoño.

