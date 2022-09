Chiquis Rivera se enfunda en un enterizo negro de animal print, presumiendo al máximo su retaguardia

La pelea de box entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin fue presenciada en vivo por varios famosos, y uno de ellos era Chiquis Rivera, quien acudió al evento luciendo muy sexy usando un ajustado enterizo de animal print, que complementó con guantes y botas altas. Las fotos que compartió en Instagram las acompañó con el mensaje: “Dicen que me hicieron…bueno, hagan otra yo”.

Hace algunos días la cantante se dejó ver modelando y bailando muy sensualmente en un video en blanco y negro que ha acumulado más de 89,000 likes en esa red social. Al ritmo del tema “Lady marmalade” Chiquis lució su figura a contraluz y usando un minivestido brillante.

El primer video que Chiquis Rivera publicó mostrando su faceta de cocinera fue todo un éxito, y ahora complació a sus fans con otro clip en el que indica paso a paso cómo hacer un pollo con queso parmesano y bajo en calorías. Usando una camiseta blanca y biker shorts ella se mostró de muy buen humor a lo largo de todo el proceso. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

También te puede interesar:

-En bikini con sostén naranja Chiquis Rivera presume sus curvas en la piscina

-Chiquis Rivera se luce en un enterizo de látex tan ajustado que parece a punto de estallar