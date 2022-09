Dejó plantadas a sus Chivas: Amaury Vergara prefirió asistir a la pelea del Canelo que al Clásico Nacional

El empresario y dueño de Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, dejó plantado a su club pues prefirió acudir a Las Vegas para ver la pelea del Canelo contra Gennady Golovkin, en lugar de estar presente en el Clásico Nacional para apoyar a su equipo.

A Vergara se le vio en un video junto al Canelo para felicitarlo por su pelea, algo que fue criticado por algunos aficionados del rebaño, que horas antes su equipo había caído ante su máximo rival 2-1.

🤝 Amaury Vergara en Las Vegas presente en la pelea del Canelo



🔴En vivo pic.twitter.com/tYF59alfCa — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) September 18, 2022

Hay que recordar que no es la primera vez que Amaury Vergara no está presente apoyando a su equipo durante un Clásico Nacional, ya que en 2021 también se ausentó del partido en el Estadio Akron debido a que tuvo que acudir a la boda de su primo Juan Carlos. Como era de esperarse, las críticas hacia el dueño del rebaño sagrado no tardaron en llegar.

Amaury Vergara, dueño de las Chivas estuvo en la boda de su primo hermano mientras se jugaba el Clásico. En videos compartidos en redes se observa a Amaury en la fiesta, viendo el juego de su equipo en una computadora.



Estuvo en comunicación con la directiva durante el partido. pic.twitter.com/DuYFPli2up — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 15, 2021

En aquella ocasión, las Chivas también cayeron ante el América3-0 y a Vergara se le vio en diversos videos de la boda festejando.

Con la victoria del América, el equipo del ‘Tano’ Ortiz se consolida en el primer lugar de la tabla de clasificación con 35 unidades, mientras que las Chivas con el tropiezo se ubican en la séptima posición con 24 puntos tras 16 partidos disputados.

El ´Rebaño Sagrado’ tendrá su último partido de la ronda regular el próximo 1 de octubre cuando visite en el Estadio Azteca a Cruz Azul.

También puede interesarte:

Las Águilas del América fueron verdugos de unas Chivas sin mucho brillo y se quedaron con el Clásico Nacional de la Liga MX

“No tienen argumentos para ser el más grande de México”: Tano Ortiz responde a los jugadores de Chivas por declaraciones antes del Clásico