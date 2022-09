Alexis Vega y su bajón físico representan un problema para la Selección de México y las Chivas de Guadalajara

Llamado a ser un líder y figura consolidada de la Selección de México en ataque, la temporada de Alexis Vega no está siendo del todo positiva. El jugador de las Chivas de Guadalajara no termina de hilar números que lo hagan merecedor del apodo de ‘top’ de la Liga MX, además que pasa por una mala racha con El Tri.

El rápido atacante además ha tenido que cargar con varias lesiones este curso. La última, sufrida en el Clásico Nacional disputado en el Estadio Azteca contra las Águilas del América. Vega salió del partido cuando con 81 minutos ya cumplidos y con el marcador abajo para su equipo 2-1.

Muchos calificaron esta acción como que tenía miedo de enfrentar al América en un gran choque y le ganó la ansiedad, pero dejando rumores de fanáticos a un lado, lo de Alexis Vega es serio y podría perderse al menos uno de los dos amistosos que enfrentará México en la próxima fecha FIFA, otra preocupación para el cuestionado seleccionador Gerardo ‘Tata’ Martino.

El entrenador del ‘Cachetón’ en el CD Guadalajara, Ricardo Cadena, explicó recientemente a la prensa deportiva mexicana que el problema es físico y que incluso -a pesar de sus 24 años- deberá bajar la carga en los próximos entrenamientos:

“Me parece que ya es demasiada carga de trabajo, no son máquinas, son seres humanos que se resienten y sí me gustaría que, en este caso, todos lo cuidáramos un poco más. Francamente, no está en las mejores condiciones hoy en día, padece de sobrecarga y de golpes en ambas rodillas”