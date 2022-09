Caso de violencia en el 2012: Disidentes atacaron a unos amish cortándole la barba y el cabello

El gobierno clasificó los despiadados ataques como crímenes de odio porque las barbas y el pelo largo tienen un importante simbolismo religioso para los amish, que son conocidos por su pacifismo, su forma sencilla de vestir y su negativa a utilizar muchas formas de tecnología moderna.

Los hombres y mujeres condenados en los ataques pertenecían a un grupo de unas 18 familias que vivían en una granja de 800 acres propiedad de su líder, Samuel Mullet Sr., cerca de Bergholz, Ohio, 100 millas al sureste de Cleveland.

Mullet, un obispo amish y padre de 18 hijos, planeó los ataques de 2011 contra sus compañeros amish, a quienes consideraba enemigos de su secta disidente ultraconservadora.

Los cinco asaltos separados involucraron a nueve personas y sembraron el miedo en las comunidades amish en Ohio, hogar de una población amish de aproximadamente 60,000. Los perpetradores, a veces empuñando tijeras destinadas a las crines de los caballos, sujetaron a las víctimas y, en algunos casos, lastimaron a quienes acudieron en su ayuda. Posteriormente, los atacantes tomaron fotografías para humillar aún más a los heridos.

Los Amish suelen resolver las disputas por su cuenta, sin involucrar a las fuerzas del orden; sin embargo, varias víctimas de cortes de barba denunciaron los ataques a la policía porque les preocupaba que Mullet estuviera operando una secta.

Mullet (que no participó directamente en los ataques) y un grupo de sus seguidores fueron arrestados a fines de 2011 y su caso fue a juicio a fines de agosto de 2012.

Fue el primer caso en Ohio que aplicó una ley federal histórica de 2009: la Ley de Prevención de Crímenes de Odio de Matthew Shepard y James Byrd Jr., que otorgó al gobierno mayores poderes para enjuiciar delitos motivados por la intolerancia.

Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Mullet creía que estaba por encima de la ley y mantenía un estricto control sobre sus seguidores con una especie de dominación similar a la de un culto. Entre otras cosas, censuró su correo e impuso castigos a los adultos como remo y confinamiento en gallineros.

La acusación también presentó el testimonio de un testigo de que Mullet había presionado a seguidoras casadas para que tuvieran relaciones sexuales con él bajo la apariencia de asesoramiento marital. Los abogados defensores, que no llamaron a testigos, no negaron que los cortes de barba y cabello se llevaron a cabo. Sin embargo, dijeron que los actos fueron agresiones simples que no cumplían con la definición de crímenes de odio porque se basaron en disputas personales en lugar de motivos religiosos.

El 20 de septiembre de 2012, Mullet, de 66 años, fue condenado junto con tres de sus hijos, una de sus hijas y otros 11 seguidores.

El 8 de febrero de 2013, un juez federal de Cleveland condenó a Mullet a 15 años de prisión, sus coacusados ​​recibieron sentencias que van de uno a siete años tras las rejas.

