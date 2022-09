Con qué hombres del Zodiaco nunca deberías tener un hijo y por qué

Las estrellas pueden decirnos con qué hombres del zodiaco es mejor no tener hijos. De acuerdo con la astrología, hay signos zodiacales masculinos que muestran una tendencia a no querer asumir el compromiso de tener bebés, pues les asusta la idea de mantenerlos y educarlos.

Estos signos del zodiaco en general no son serios para las responsabilidades, les atrae más una vida independiente y aventurera, por lo que formar una familia nunca está entre sus planes. Si la pareja menciona esta posibilidad, podrían mantener distancia, no solo física sino también emocional.

A continuación, basados en una clasificación del sitio EnPareja.com, te decimos a qué signos zodiacales pertenecen los hombres con quienes nunca deberías tener hijos al no querer responsabilizarse de ellos.

Los hombres Géminis son almas libres que no desean la complejidad de formar una familia. En su cabeza hay demasiados pensamientos como para distraerse con la idea de tener hijos, por lo que a las mujeres que deseen tener bebés con un Géminis se les recomienda ser muy precavidas.

Al signo de los gemelos le encanta estancarse en la etapa de enamoramiento, los planes de una boda son muy remotos en ellos, mucho menos tener hijos.

En el segundo lugar de esta clasificación se ubican los hombres de este signo de fuego. La razón principal es que no son lo suficientemente pacientes como para lidiar con los niños.

Sudan con la idea de tener que cargar, alimentar, cambiar pañales y tratar de calmar a los bebés; para ellos es como una pesadilla que prefieren evitar lo más posible.

Los hombres Acuario son independientes; la dependencia no es el idioma que hablan por lo que el matrimonio y los hijos no es algo que tengan entre sus planes.

Consideran que los niños son una responsabilidad que se sale de su control, si bien no es tarea fácil para ningún papá, los acuarios se asustan con esa idea.

Los Libra son hombres que, si bien no son irresponsables, se atormentan mucho con la idea de ser papás. Creen que no serán lo suficientemente buenos o no serán un ejemplo para sus hijos, por eso prefieren no tenerlos hasta que se sientan completamente seguros.

