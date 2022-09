Las mujeres del zodiaco que priorizan la amistad a una relación de pareja

Los signos del zodiaco pueden revelar muchas facetas sobre la vida romántica de las mujeres, una de ellas es si están dispuestas o no a involucrarse con amigos. Mientras algunas mantienen abierta la posibilidad, otras se imponen como regla priorizar la amistad, y de acuerdo con la astrología, existen 4 signos que más posibilidades tienen de pensar de esta última manera.

Las mujeres que pertenecen a estos signos prefieren mantener un lazo sólido amistoso que arriesgarse a perder a esa persona como amigo. Son capaces de resistirse a sus impulsos.

Por otro lado, están las que no quieren compromisos; es decir, pueden tener como pareja sexual a ese amigo sin involucrar sentimientos. Cualquiera que sea el motivo, la astrología nos revela qué mujeres del zodiaco priorizan la amistad a la relación de pareja.

Las mujeres Géminis no solo evitan elegir amigos como parejas sentimentales, ellas creen fervientemente que la amistad está por encima de todo. De acuerdo con WeMystic, este signo tiene muchos amigos y no es raro que termine involucrándose con alguno de ellos, pero son lo suficientemente inteligentes para no perder los lazos de amistad.

Quienes pertenecen a este signo son mujeres que tienen un alto sentido del valor y la ética, por eso, no suelen anteponer una sincera amistad a la impulsividad de amores que podrían ser pasajeros. Sin embargo, al ser muy románticas pueden confundir el amor con la amistad, en cuyo caso, prefieren mantener distancia hasta que sus sentimientos sean aclarados.

A las mujeres Sagitario les encanta la aventura y alguien que sea su cómplice. Es difícil que una pareja romántica aguante su vertiginoso ritmo de vida, por eso y para no ser lastimadas, prefieren marcar una línea entre la amistad y el amor.

Las mujeres Capricornio se sienten muy cómodas en el rol de amigas porque no quieren que un romance las distraiga de sus objetivos. Son muy capaces de controlar sus emociones y no caer en falsas ilusiones, después de todo, este signo es el más disciplinado.

