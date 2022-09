Los hombres del zodiaco que dan segundas oportunidades a sus exparejas

Una manera interesante de saber si tu ex podría concederte una segunda oportunidad es a través de las estrellas. De acuerdo con la astrología, hay hombres del zodiaco que tienen mayores posibilidades de retomar un amor del pasado por lo que un rompimiento no es algo definitivo con ellos.

Estos signos del zodiaco son más propensos a perdonar las equivocaciones principalmente cuando han establecido una conexión muy fuerte con sus exparejas. No se deshacen fácilmente del amor ni de los recuerdos, así que con ellos el esfuerzo cuenta mucho.

Están abiertos a escuchar porque dentro de su corazón saben que también desean intentarlo nuevamente. Son capaces de abandonar el orgullo por amor, sin embargo, si los traicionas nuevamente, jamás volverán a tus brazos.

Con base en una reseña del sitio HoróscopoMaríaRosales.com, te decimos qué hombres del zodiaco sí dan segundas oportunidades.

Los hombres Aries pertenecen a un signo muy impulsivo. Se enamoran rápido y también pueden deshacerse fácilmente de las penas. Si bien no tienen paciencia y suelen cortar una relación por cualquier motivo, se pueden arrepentir rápido.

Y es que ellos tienen la necesidad de estar con alguien y mantienen abierta la puerta para que su ex regrese con ellos, sin embargo, no por mucho tiempo. Si tardas en ofrecer una disculpa y pedirle una segunda oportunidad, lo más probable es que cierre por completo esa posibilidad.

No son de los hombres que se rinden fácilmente, son persistentes principalmente con aquello que les importa. Si lograron establecer un fuerte vínculo con su ex, su corazón les indicará que, pese a todo, puede ser la indicada. Sin embargo, no serán ellos quienes den el primer paso, esperarán a recibir las primeras señales.

Bastará con un pequeño guiño para dejar de lado su orgullo y volver a sus brazos. No obstante, las cosas cambian si ellos cometieron un error; jamás ofrecerán disculpas y prefieren mantener distancia.

Los hombres Cáncer son los más emocionales del zodiaco, lo que significa que son propensos a perdonar y dar segundas oportunidades. Se encargarán de analizar y explicar, desde su perspectiva, por qué no funcionaron las cosas la primera vez para no cometer los mismos errores.

Y es que no es fácil para ellos desapegarse de una ex, si hubo química importante, siempre tendrán la esperanza de volver.

