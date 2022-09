Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de septiembre de 2022

LEO

Te vienen grandes cambios y oportunidades muy buenas en las cuales comenzarás a entender muchas cosas, desde por qué no se dio hasta por qué debieron de ser, así las cosas. Es momento de poner las cosas en claro, nada en esta vida es eterno, recuerda que todos somos reemplazables, no te hagas de ilusiones falsas, no vivas de esas cuestiones que sabes no te están dejando nada bueno solo dolores de cabeza. Debes aprender a no meterte en lo que no te importa o de lo contrario solo traerás problemas a tu vida los cuales será complicado de salir. Mucha suerte en juegos de azar, comenzarás a planear unos cambios de vida para el siguiente mes pues este mes que está a punto de terminar no fue el mejor y la pasaste verdaderamente mal, sin embargo, después de la tormenta vendrá la calma y la paz que has estado esperando. Dios te dará una nueva oportunidad, pero tendrás que ser muy inteligente para no volver a cometer los mismos errores.

VIRGO

Cuidado con un viaje que quieres realizar, no es momento de llevarlo a cabo. Un suceso inesperado tocará tu corazón. Todo eso que no pensaste que sucediera comenzará a tornar forma y muchas de esas cuestiones se harán realidad. Amistad andará hablando pésimas cosas sobre ti. Vienen muchos cambios en el amor si tienes pareja podrían existir ciertos conflictos por cuestión de celos y desconfianza. Date la oportunidad de reinventarte y no volver a caer en falsas promesas las cuales es complicado que se cumplan. No es momento de cambiar de casa o vehículo si lo estabas pensando porque podría haber ciertas perdidas. Vienen cambios en lo económico, perdidas de dinero y encuentros con personas de tu pasado nada gratos. Pon atención a tus sueños, te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Una amistad andará muy pegada a ti y con interés amoroso, sabrás identificar de quien se trata en próximas fechas.

LIBRA

Cuidado con dar entrada a quien ya te falló. Un negocio se materializa y un chisme de familia saldrá a la luz. El amor será algo que comenzarás a ver más como una realidad y no como un sueño, deberás de dejar las cosas claras con las personas que te rodean, jamás te permitas fracasar por nadie, date el tiempo de atender tus sueños y esos pendientes que has hecho a un lado por alguien que no lo merecía. Viaje por realizar y rencuentro con familiares que tenías tiempo de no ver, estas pasando por una racha complicada laboral, pero comenzarás a ver la luz en estas semanas. Deja que el mundo ruede y la vida te sorprenda, entras en una etapa en la cual dejarás de esperar de las demás personas, es mejor que sea así para que te sorprendas. Es posible que sientas impotencia por no poder consolidar algo que tenías en mente, pero con el paso de los días todo resultará favorablemente.

ESCORPIO

Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás un chorro, pero debes no gastar en nada que no necesites. No tengas miedo de ir por ese sueño que ha parecido imposible, estás en la mejor etapa de que se cumpla sin embargo van a ver personas de tu alrededor que te pondrán trabas y no te permitirán avanzar. Cuidado con caídas, golpes y demás situaciones que se podrían presentar en estos días y con ellas pasarlas verdaderamente mal. No te dejes menospreciar por nadie, no mereces bajar tu precio por personas que no te valoran y solo buscan algo de ti. Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente. Si no tienes pareja te viene un amor exprés por face, solo serán amigos con derecho por un tiempo. Algunas veces eres muy infiel inclusive contigo pues no sabes ni lo que quieres en tu vida y por eso vienen las equivocaciones.

ARIES

No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te dañen tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. Ten cuidado con ciertas personas que te rodean pues podrían meterte en problemas debido a chismes o envidias. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y no has podido contar abiertamente. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar. Se le cae el teatro a una persona cercana a ti, te dolerá de lo que te enterarás. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía.

TAURO

Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre, es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores. Recibirás noticias de alguien muy especial de fueras. Amistad sale con su domingo siete. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o convivio durante esta semana.

GÉMINIS

Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costó aceptarte. No te confíes en tus gastos pues podrías estar algo apretado en lo económico. Ya no darás entrada a nadie a tu vida, ahora quien lo haga será porque se lo ganará, mientras no. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario.

CÁNCER

Si tu pareja se ha mostrado indiferente pon mucha atención pues una de sus amistades le ha estado metiendo cosas en la cabeza, recuerda que la comunicación siempre será lo que los ayude a mejorar. Si tienes pareja es posible que haya ciertos roses a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho. Tu carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso.

PISCIS

Ya no des segundas oportunidades a quienes no las merecen ni te dejes manipular por la familia, tus decisiones te corresponden solo a ti. Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Hay mucha suerte en números que terminen en 12, 4 y 56.

ACUARIO

Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llega en los próximos días, comprenderás el por qué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos. Cuidado con un chisme en el cual te van a traer, no caigas en esas provocaciones que no te llevarán a ningún sitio. Pon en claro hacia dónde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños. No dejes de luchar por tus metas algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera, pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas. Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error. Amores del pasado retornan y cambios en tu estilo de vida podrían hacerte que subas un poco de peso.

CAPRICORNIO

Vienen días en los cuales deberás de enfrentarte a grandes verdades las cuales muchas de ellas serán muy dolorosas. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad. Te viene una visita inesperada y te enteras de chisme de una amistad que te dejará sacado o sacada de onda. Perdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí. Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Problemas con una persona de tu pasado que regresa nomas a joders. Cuida mucho tus piernas y pecho, podrías enfermarte de una infección en estos días. No te gusta andar con rodeos y te desespera mucho sino ves interés rápido por parte de la otra persona. Es momento de aprender de tus errores y de darte cuenta que no necesitas de nadie para ser feliz más que de ti mismo.

SAGITARIO

Siempre sufriendo, siempre en el suelo, pero a la vez de los signos más fuertes, siempre te levantarás con más fuerza y con una sonrisa, aunque por dentro te estén desbaratando. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores. Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz. Viene un viaje y posibilidad de iniciar una nueva relación. Ya no dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy. Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azucares refinados, ahí está la clave. Sé más fuerte en ese aspecto y no caigas en esas cuestiones. Cuidado con chismes y cambios de conductas que podrían hacerte cometer graves errores.