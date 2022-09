Matt Smith asegura que Isabel II veía la serie “The crown” todos los domingos

Aunque la familia real británica nunca ha confirmado oficialmente los rumores de que prácticamente todos sus miembros han visto la serie “The crown” -la producción de Netflix que ahonda en los dramas más íntimos y cotidianos del clan Windsor-, lo cierto es que siguen emergiendo testimonios que apuntan claramente en esa dirección.

El actor Matt Smith, quien interpretó al príncipe Felipe de Edimburgo en las dos primeras temporadas del show televisivo, reveló que la mismísima Isabel II no se perdía un capítulo de la serie que de alguna forma protagoniza. La monarca siempre hacía un hueco en su agenda, según el actor, para poder disfrutar de al menos un episodio todos los domingos, recurriendo a un proyector a fin de disfrutar al máximo de la exquisita producción y vestuario de la serie.

Matt -quien ahora interpreta a otro príncipe, el conflictivo Daemon Targaryen en “House of the dragon”– nunca ha sido testigo directo de semejante escena. El británico basa su relato en una conversación informal que mantuvo tiempo atrás con el príncipe Harry, quien no dudó en saludarlo como si de su abuelo se tratara tras un partido de polo. “Harry se acercó a mí y me dijo: ‘¡Abuelo!’, porque veía la serie. También escuché de él que la Reina la había visto, y que aparentemente lo hacía todos los domingos con un proyector”, explicó a su paso por el programa matutino “Today”, de la cadena estadounidense NBC.

Asimismo, Smith también explicó que el difunto duque de Edimburgo se negó a ver en estas circunstancias la historia de su vida en televisión. “Un amigo mío coincidió en una cena con el duque de Edimburgo y no se pudo resistir a hacerle la pregunta. [El príncipe] se giró para mirarle a la cara y le dijo: ‘No seas ridículo'”, señaló sobre la serie creada por Peter Morgan, guionista además de la premiada cinta “The queen”, protagonizada por Helen Mirren en 2006.

