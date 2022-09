En lencería de encaje con transparencias Demi Rose presume su curvilínea figura

Está a punto de terminar el verano, y Demi Rose ha subido la temperatura en Instagram con su más reciente publicación. Se trata de una fotografía en la que aparece en su casa de Ibiza y sosteniendo una sombrilla, usando un conjunto de minúscula lencería de encaje negro con transparencias. El mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Constantemente evolucionando, girando con firmeza”.

Luego de su viaje a Estados Unidos la modelo e influencer británica se ha dejado ver posando en varias habitaciones de su residencia, y lució espectacular mientras se relajaba en el jacuzzi usando lencería blanca. En esa red social ella está por llegar a los 20 millones de seguidores.

Demi también compartió un video con los mejores momentos de su estancia en el desierto de Black Rock, a donde viajó para estar presente en el evento anual “Burning man”. No es muy común que ella escriba un largo texto en sus posts de Instagram, pero ahora lo hizo, lo cual es un reflejo de lo mucho que disfrutó esa experiencia: “Un sueño hecho realidad. No podría haber deseado un mejor Burn. Me siento tan bendecida de haber experimentado un concepto tan hermoso que es #BurningMan por segunda vez. Desde la gente que conocí, hasta los retos, las lecciones, el arte, la música, el amor”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

