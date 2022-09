¿Es adecuado para ti un vehículo híbrido enchufable?

Los PHEV combinan algunos de los beneficios de un vehículo eléctrico con la familiaridad de un automóvil de gasolina tradicional. Pero también tienen algunos inconvenientes que debes considerar.

¿Estás interesado en comprar un vehículo eléctrico, pero no quieres renunciar a la comodidad de hacer un viaje por carretera sin preocuparte de dónde cargarlo? Un vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) podría ser adecuado para ti.

Como sugiere su nombre, los PHEV combinan un motor de gasolina, un motor eléctrico y una batería. A diferencia de un híbrido convencional, sus baterías son más grandes y se pueden enchufar para aumentar la autonomía.

Actualmente, hay 46 PHEV a la venta en los Estados Unidos, que van desde hatchbacks pequeños hasta SUV lujosos. Incluso hay algunos autos superdeportivos enchufables, de Bentley, Ferrari y McLaren. Y es probable que algunos PHEV califiquen para un nuevo crédito fiscal federal de hasta $7,500.

“Los PHEV pueden beneficiarse de la mayor parte del ahorro de combustible de un vehículo eléctrico tradicional a un precio de compra más bajo y sin la ansiedad por la autonomía”, dice Chris Harto, analista principal de políticas energéticas de Consumer Reports. Por ejemplo, un PHEV permite hacer viajes al trabajo o a la escuela con energía eléctrica como un vehículo eléctrico, pero también se puede llenar en las estaciones de servicio en un viaje largo por carretera como un coche que solo funciona con gasolina. Los PHEV incluso se pueden conectar a un tomacorriente doméstico normal, por lo que ni siquiera necesitas preocuparte por instalar un cargador especial”.

Sin embargo, los PHEV no son adecuados para todos los conductores, y algunos son mucho más eficientes que otros. Te ayudaremos a decidir si un PHEV podría satisfacer tus necesidades y te contaremos qué debes tener en cuenta.

¿Haces viajes cortos de manera regular?

Un PHEV podría ser adecuado para ti.

A diferencia de los vehículos eléctricos puros o los híbridos convencionales, los PHEV tienen autonomías eléctricas que suelen oscilar entre 20 y 40 millas por carga y luego vuelven al funcionamiento híbrido normal. Teniendo en cuenta que el estadounidense promedio maneja menos de 40 millas por día, eso significa que algunos conductores podrán hacer la mayor parte de sus viajes diarios con energía eléctrica, siempre que carguen el automóvil antes, y reservar el motor de gasolina para viajes más largos.

Si tu forma de conducir es similar, hay un inconveniente que debes tener en cuenta: el costo. Según la Agencia de Protección Ambiental, un híbrido enchufable puede costar entre $4,000 y $8,000 más por adelantado que un híbrido no enchufable comparable antes de cualquier crédito fiscal elegible. Pero aquellos que suelen viajar distancias cortas y hacen cargas cada vez que tienen la oportunidad ahorrarán dinero a largo plazo porque cuesta mucho menos conducir con electricidad que con gasolina. Un estudio de CR demostró que un conductor de un Prius Prime que hace cargas con regularidad ahorraría $3,000 en comparación con un Prius regular, ya altamente eficiente, durante un período típico de propiedad de 6 años. Además, enchufarlo en casa puede ser muy conveniente para ahorrar tiempo en comparación con la necesidad de cargar gasolina con regularidad.

Estos son los PHEV con la mayor autonomía eléctrica:

Toyota RAV4 Prime 2022: 42 millas

Volvo S60 y V60 T8 Recharge 2022 con AWD y autonomía extendida: 40 millas*

Volvo S90 T8 Recharge 2022 con AWD y autonomía extendida: 38 millas

PHEV Ford Escape FWD 2022: 37 millas*

Lexus NX 450h Plus AWD 2022: 37 millas

Volvo XC60 T8 Recharge 2022 con AWD y autonomía extendida: 36 millas

Volvo XC90 T8 Recharge 2022 con AWD y autonomía extendida: 36 millas

Kia Sportage híbrido enchufable 2023: 34 millas

Hyundai Tucson híbrido enchufable 2022: 33 millas

Chrysler Pacifica Hybrid 2022: 32 millas*

Kia Sorento híbrido enchufable 2022: 32 millas

BMW X5 xDrive45e 2022: 31 millas*

Hyundai Santa Fe híbrido enchufable 2022: 31 millas

(Todos los números se basan en las calificaciones de la EPA. Los vehículos que pueden calificar para un crédito fiscal federal están marcados con un asterisco).

¿Conduces largas distancias con frecuencia?

Un híbrido normal podría ser una mejor opción. Esto se debe a que cuanto más tiempo conduces y menos cargas realizas, menos beneficios obtienes de un PHEV.

No te entusiasmes demasiado con la calificación de MPGe (equivalente de millas por galón) que encuentras impresa en la etiqueta de la ventana de un PHEV y se promociona en los anuncios. Lo más probable es que tu millaje varíe mucho.

“El consumo de combustible real de los PHEV es, en promedio, más del doble de lo que estima la EPA”, dice Georg Bieker, investigador del Consejo Internacional de Transporte Limpio de Europa que estudia los PHEV. Esa diferencia se debe en gran medida a que la mayoría de los conductores de PHEV no cargan con la frecuencia suficiente para maximizar el tiempo de conducción con electricidad y, por lo tanto, dependen demasiado del motor de gasolina. Bieker dice que como era de esperar los conductores que eligen PHEV con una autonomía eléctrica más elevada tienden a obtener un mayor millaje real.

La EPA también incluye una estimación de millaje para uso “solo de gasolina” para los PHEV. Se refiere al ahorro de combustible que obtendrás de un PHEV cuando se agote la carga eléctrica inicial, y es mucho más baja que la calificación de MPGe. Analiza el Jeep Wrangler 4xe, que tiene una calificación de 49 MPGe. Una vez que se termine su autonomía eléctrica de 22 millas, los conductores obtendrán solo 20 mpg.

Un PHEV tiene dos modos: agotamiento de carga (cuando funciona con energía eléctrica) y preservación de carga (cuando funciona en modo híbrido). Si haces cargas a diario y tienes que hacer viajes cortos, apenas consumirás combustible. En todas las demás situaciones, tu consumo de combustible sería ligeramente mayor que el de la contraparte híbrida normal.

“La clave para aprovechar al máximo un PHEV es recordar enchufarlo todos los días”, dice Harto. “Si no lo enchufas, o si sueles conducir largas distancias, es mejor que compres un híbrido normal, que generalmente será más barato y ofrecerá un rendimiento de gasolina un poco mejor cuando funcione solo con combustible”.

Los conductores que no necesitan un vehículo de mucha autonomía y que están más preocupados por la eficiencia y las emisiones podrían considerar un vehículo eléctrico puro. Esto se debe a que los PHEV encienden el motor de gasolina incluso en climas fríos o con una fuerte aceleración, aun cuando queda suficiente autonomía eléctrica. “Incluso para los usuarios que solo utilizan su vehículo en distancias cortas, los vehículos eléctricos solo de batería son una mejor opción para el clima, la contaminación del aire y la billetera”, dice Bieker.

PHEV con la autonomía eléctrica más baja:

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé 4.0 L 2022: 15 millas

BMW 745e xDrive 2022: 17 millas

Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé 3.0 L 2022: 17 millas

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0 L 2022: 17 millas

Mini Cooper SE Countryman All4 2022: 18 millas

Volvo XC90 T8 Recharge 2022 con AWD: 17 millas

BMW 530e xDrive 2022: 19 millas

PHEV Land Rover Range Rover Sport 2022: 19 millas

Porsche Panamera 4 y 4S E-Hybrid 2022: 19 millas

Volvo XC60 T8 Recharge 2022 con AWD: 19 millas

BMW 330e xDrive 2022: 20 millas

(Todos los números se basan en las calificaciones de la EPA. Los vehículos que pueden calificar para un crédito fiscal federal están marcados con un asterisco).

Algunos PHEV tienen peor millaje que un coche convencional si no se enchufan

Cuando se agota la autonomía eléctrica, la mayoría de los PHEV rinden algunas millas por galón menos que un híbrido comparable y algunas más que un coche comparable solo de gasolina. Sin embargo, en algunos casos, un automóvil que funciona exclusivamente con gasolina supera el ahorro de combustible de un PHEV que solo funciona con gasolina.

Por ejemplo, si no los enchufas, los PHEV de BMW ahorran menos combustible que sus contrapartes no híbridas. Una vez que se agota la autonomía eléctrica de 20 millas del sedán 330e xDrive, solo rinde 25 mpg, 3 mpg menos que la clasificación de EPA de 28 mpg del 330i xDrive convencional. (CR no probó formalmente el 330e, pero obtuvimos 29 mpg en general de nuestro 330i).

Además, esa insignia de “híbrido” no siempre significa que un automóvil sea avaro en cuanto a millas: el Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, el PHEV Land Rover Range Rover Sport y el Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid tienen un ahorro de combustible general bastante bajo después de que se agota su corta autonomía eléctrica.

Los PHEV con el mejor millaje de gasolina no eléctrico:

Toyota Prius Prime 2022: 54 mpg

Hyundai Ioniq híbrido enchufable 2022: 52 mpg

Kia Niro híbrido enchufable 2022: 46 mpg

PHEV Ford Escape 2022 con FWD: 40 mpg*

Toyota RAV4 Prime 2022 con 4WD: 38 mpg

Kia Sorento híbrido enchufable 2022: 34 mpg

Hyundai Tucson híbrido enchufable 2022: 35 mpg

Lexus NX 450h Plus 2022 con AWD: 36 mpg

PHEV Lincoln Corsair 2022 con AWD: 33 mpg*

Hyundai Santa Fe híbrido enchufable 2022: 33 mpg

(Todos los números se basan en las calificaciones de la EPA. Los vehículos que pueden calificar para un crédito fiscal federal están marcados con un asterisco).

En pocas palabras: los híbridos enchufables son una gran tecnología puente, que abarcan desde automóviles de gasolina normales hasta vehículos eléctricos. Son ideales para algunos conductores, pero no para todos.

Si necesitas más información sobre cómo elegir el tren motriz adecuado para tus necesidades, consulta “Cómo decidir si un automóvil híbrido, híbrido enchufable o completamente eléctrico es adecuado para ti”.

