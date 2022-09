Estados Unidos intenta mediar en conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, se reunió con los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán en un intento por mediar en el conflicto y que las partes respeten el frágil alto al fuego proclamado hace menos de una semana.

Era la primera vez que el ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan, y su homólogo azerbaiyano, Jeyhun Bayramov, se veían las caras desde los combates de la semana pasada en la frontera de los dos países, que dejaron más de 210 militares fallecidos en ambos bandos.

Today I hosted direct talks between Armenian Foreign Minister @AraratMirzoyan and Azerbaijani Foreign Minister @bayramov_jeyhun. As I conveyed during the meeting, it is time for troops to disengage and diplomats to return to the table. pic.twitter.com/Z6zCGjRm2u

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2022