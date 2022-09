Jill Biden falla en su look en el funeral de la reina Isabel II y es fuertemente criticada

Duras críticas recibió la primera dama, Jill Biden, por no llevar sombrero al funeral de la reina Isabel II. En cambio, optó por lucir un tocado que requiere de un clip, peine o diadema para permanecer en su lugar, señala USA Today.



El lunes, la primera dama de 71 arribó a la Abadía de Westminster en Londres, al lado de su esposo, el presidente Joe Biden, luciendo un traje negro a medida de Schiaparelli y un tocado.



De acuerdo con Fascinators Direct, una colección en línea de sombreros y tocados, éstos últimos suelen ser usados por las mujeres cuando asisten a ocasiones formales como bodas y eventos.



Añade que los tocados suelen ser más acordes para eventos alegres como una boda, y según marca la etiqueta, el sombrero es señal de respeto.



Ese detalle no fue perdonado por los usuarios de Twitter, quienes inmediatamente señalaron la mala elección de la primera dama para la ocasión.



“¿Por qué Jill Biden lleva un lazo de fiesta en la cabeza?”, preguntó @Airstrip_0ne.

Mientras que @woobs98765 indicó que un “gran moño negro en el cabello” no es apropiado para un funeral.



“La pieza para la cabeza realmente hizo tragar saliva a mis amigos diseñadores“, expresó por su part @jijiipetti. “Está mal en todos los sentidos, reverencia frívola para un funeral sombrío”



No obstante, no todo fue desaprobación respecto al atuendo de Jill, el columnista Doug Sanders, la defendió, indicando que “los tocados negros son un atuendo funerario perfecto, por cierto”.



“Veo en la pantalla que Jill Biden acaba de entrar con uno”, añadió el columnista.



Los puntos de venta locales indicaron que los sombreros negros eran difíciles de encontrar antes del funeral de la reina.



Tanto la princesa Kate, la esposa del príncipe William, y su hija, la princesa Charlotte, de 7 años, lucían sombreros negros sofisticados y de ala corta envueltos en una cinta negra. El de Kate, además, llevaba el velo tradicional de luto.



También Meghan Markle, duquesa de Sussex, eligió un vestido negro y un sombrero, además de su capa exclusiva.

