Trump se burla de Biden por el lugar que le dieron en el funeral de la reina Isabel II

Donald Trump aprovechó la aparición del presidente Joe Biden en el funeral de la reina Isabel II para burlarse de que el mandatario estadounidense quedara sentado 14 filas atrás, indicando que si él hubiera estado gobernando, lo habrían movido más cerca del frente.



A través de su red Truth Social, el magnate señaló que esa situación con el asiento de Biden demuestra que ya no hay “respeto” por Estados Unidos, y añadió que era un buen momento para que Biden conociera a “líderes de ciertos países del Tercer Mundo”.



“Esto es lo que le sucedió a Estados Unidos en solo dos cortos años. ¡Sin respeto! Sin embargo, un buen momento para que nuestro presidente conozca a los líderes de ciertos países del Tercer Mundo.”, expresó Trump.



“Si yo fuera presidente, no me habrían sentado allí, ¡y nuestro país sería muy diferente de lo que es ahora!”, añadió para avivar la polémica.



En la Abadía de Westminster, Biden estuvo sentado detrás de Andrzej Duda, el presidente polaco, y directamente frente a Petr Fiala, el primer ministro de la República Checa.



Según los protocolos establecidos, los líderes de la Commonwealth superan a los del resto del mundo, por lo que se pudo ver a Biden sentado nueve filas detrás de su homólogo canadiense, Justin Trudeau, en el funeral.



Daily Mail detalla que los invitados estaban sentados a la izquierda, a la derecha y frente a la plataforma que sostenía el ataúd de la reina. Mientras que las primeras filas fueron ocupadas por el rey Carlos y los miembros de la familia real.



Los Biden arribaron al funeral de estado en “The Beast”, su automóvil presidencial, en una caravana privada, mientras que otros líderes mundiales viajaron juntos en autobuses.



Los protocolos de seguridad estadounidenses para el presidente son estrictos y requieren que viaje en el mencionado automóvil con vehículos de seguridad rodeándolo.



El presidente regresó a los Estados Unidos en el Air Force One inmediatamente después de la ceremonia, antes del entierro de la reina Isabel II.

