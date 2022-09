Llevar a los latinos al futuro: La oportunidad de nuestra generación de cambiar la cara de la Web 3.0

Como mujer, latina y directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro, estoy acostumbrada a estar en salas donde no veo a una sola persona que se parezca a mí. Este es un problema que hay que resolver para las generaciones futuras. A medida que aprendo más sobre la Web 3.0, me pregunto dónde está la comunidad latina en este espacio y por qué las mujeres están poco representadas. Desde conferencias sobre criptomonedas y NFT, hasta eventos centrados en la realidad virtual y el Metaverso, me encontré con que muy pocos proyectos involucraban a las comunidades latinas o a las latinas, más específicamente.

Dado que estas herramientas de la Web 3.0 son bastante novedosas y la mayoría de la gente aún está tratando de entender lo que son, por no hablar de cómo se pueden utilizar para generar ingresos y crear una mejor calidad de vida, el problema de esta división en la tecnología puede no ser evidente. Sin embargo, como vimos con el nacimiento de las computadoras y más tarde de Internet, aprendimos que los que empiezan con retraso suelen tener problemas para ponerse al día con la tecnología y aprovechar sus beneficios más adelante. Según el Centro de Investigación Pew, “Aproximadamente una cuarta parte de los adultos con ingresos familiares inferiores a 30,000 dólares al año (24%) dice no poseer un teléfono inteligente. Aproximadamente cuatro de cada diez adultos con ingresos inferiores a 30,000 dólares al año no disponen de servicios de banda ancha en casa (43%) ni de computadora de escritorio o portátil (41%)… “mientras que” cada una de estas tecnologías es es omnipresente entre los adultos de los hogares que ganan 100,000 dólares o más al año.”

Ya sabemos que desde el punto de vista del consumidor de criptomonedas, las comunidades latinas están interesadas en la criptomoneda. Una encuesta realizada por Morning Consultant descubrió que casi una cuarta parte de los usuarios de criptomonedas en Estados Unidos son latinos. Tal vez sea porque nuestras comunidades han sido dejadas de lado por las instituciones bancarias tradicionales, o por la falta de opciones para el envío de “remesas”, o el envío de dinero a través de las fronteras. Este interés evidente del lado del consumidor por la criptomoneda demuestra que existe una necesidad real para nuestras comunidades latinas.

Para los jóvenes californianos, la Web 3.0 es el futuro del trabajo, de cómo socializamos, de cómo aprendemos, de cómo hacemos transacciones y de cómo vivimos nuestra vida cotidiana. ¿Por qué entonces no se habla de esto en las escuelas? ¿Por qué el gobierno se toma su tiempo para integrar estas tecnologías en nuestra vida cotidiana en lugar de hacerlas más accesibles para que sean equitativas para todos? En lugar de discutir sólo la regulación de la criptomoneda, deberíamos discutir la integración

La educación es extremadamente importante para mi familia. A los tres años, mi familia y yo emigramos de México a Estados Unidos. Mi familia se mudó a la casa más barata que pudo encontrar en el mejor distrito escolar para darme una buena educación. Vivíamos en una casa de una sola habitación detrás de la granja en la que trabajábamos para llegar a fin de mes.

Enfrentarme a la adversidad a una edad temprana me inspiró a fundar Celebration Nation, una organización sin fines de lucro centrada en ayudar a la comunidad latina y a los trabajadores agrícolas a través de donaciones de alimentos, suministros para el hogar, artículos de primera necesidad para bebés y mucho más. Hemos crecido hasta servir comidas a 10.000 personas cada mes.

Ahora nos embarcamos en nuestro mayor viaje como organización sin fines de lucro: construir nuestro propio metaverso para educar a la juventud latina. Nuestro metaverso incluye un museo y una universidad, en la que planeamos crear un sistema de educación descentralizado para que los estudiantes puedan aprender a ganar NFT. Planeamos abrir un centro de recursos en el condado de Monterey para los jóvenes y proporcionar gafas de realidad virtual para acceder al Metaverso. Si los estudiantes están interesados en unirse al programa, les proporcionaremos becas en las que aprenderán a comprar y vender su primera NFT. También se les enseñará a manejar la tecnología blockchain.

California ha sido el corazón de la tecnología durante décadas. Esto se debe, en gran parte, a la fuerza de nuestros académicos, de nuestra mano de obra y del gobierno que crea políticas para impulsar la innovación. Desde nuestros funcionarios electos del estado, hasta nuestras ciudades locales, debemos impulsar políticas que no sólo estimulen la innovación, sino también la inclusión y la equidad. Debemos dar prioridad a las comunidades marginadas que tradicionalmente no han tenido acceso a la tecnología para que también puedan participar en la revolución de la Web 3.0.

A medida que esta tecnología vaya avanzando, habrá más puestos de trabajo disponibles para aquellos que sepan utilizarla. Nuestras escuelas y nuestros funcionarios electos deberían centrarse en la criptomoneda, la tecnología blockchain y el metaverso para garantizar que estas nuevas tecnologías se enseñan a nuestros jóvenes, de modo que podamos construir una vía para las futuras oportunidades laborales. El momento de hacerlo es ahora, ya que estos espacios se están desarrollando rápidamente, para garantizar que los californianos no se queden atrás.

Para mí, esto es personal. Siendo proactiva, construyendo mi propia comunidad metaversa y enseñando lo que sé a la siguiente generación, sé que estoy haciendo todo lo que puedo para garantizar que las niñas que se parecen a mí tengan que estar solas en menos salas en el futuro.

Flor Martínez es la fundadora y directora general de la Fundación Celebration Nation.