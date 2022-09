México será imparable: Alexis Vega considera que le ganarán a Polonia, Argentina y Arabia Saudita

La Selección Mexicana afronta los últimos detalles antes de iniciar la Copa del Mundo. El conjunto de Gerardo Martino jugará un par de partidos amistosos ante Perú y Colombia para afinar detalles de cara al Mundial de Qatar 2022. A pesar de las fuertes críticas sobre El Tri, Alexis Vega cree que pueden caer tener una gran participación en el torneo.

El conjunto dirigido por el “Tata” no ha tenido grandes resultados en sus últimos duelos amistosos. Pero Alexis Vega considera que los jugadores han sido los únicos responsables del bajo nivel y considera que están en las capacidades de revertirlo.

“Sabemos que estamos pasando por un pesimismo muy cabrón con toda nuestra afición, pero bueno, eso va a quedar atrás. Estamos enfocados, cerrando filas, sabemos que los únicos responsables somos nosotros y vamos a trabajar; así como la gente no espera nada a cambio estoy seguro que vamos a dar un golpe de autoridad. Estoy cien por ciento confiado en mi cuerpo técnico, en mis compañeros y estoy seguro que vamos a dar muchas alegrías”, explicó Vega en una entrevista con El Escorpión Dorado.

México imparable en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana está ubicada en el grupo C del Mundial junto a los combinados de Argentina, Arabia Saudita y Polonia. A pesar de que no es un grupo sencillo, Alexis Vega ve con mucho optimismo cada uno de los duelos y considera que El Tri está capacitado para ganarlos todos.

“Sería un sueño muy grande estar en el quinto partido, romper esa malaria y después poder seguir más adelante y yo creo que para llegar al quinto partido estamos mentalizados en el primer partido contra Polonia, para pasar yo creo que es el partido más importante. (Me veo ganando) 3-1, contra Argentina siento que si no se da un empate vamos a ganar 1-0. Vamos a ver, es lo que siento, a mi punto de vista. (Y contra Arabia) 2-0 vamos a quedar“, pronosticó el mexicano. Sorteo del Mundial de Qatar 🚨



GRUPO C:

🇦🇷 Argentina

🇲🇽 México

🇵🇱 Polonia

🇸🇦 Arabia Saudita#WorldCupDraw pic.twitter.com/2xHQ7B1I7V— El Tri Universo 🇲🇽 (@ElTriUniverso) April 1, 2022

