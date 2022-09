Mujer pide matrimonio a su novio en coliseo romano y él la rechaza al salir corriendo

En la actualidad la originalidad debe ser algo infaltable cuando se trata de pedir matrimonio, tal es el caso de una mujer que decidió que el marco ideal para preguntarle a su novio que si quería ser su esposo sería el coloso romano en la capital italiana.

Con una brillante sortija y un video de TikTok como testigo fueron los detalles que marcaron el momento que inmediatamente se viralizó y no precisamente porque todo terminó con el tradicional “sí, acepto”.

Y es que el novio huyó corriendo, dejando a su amada de rodillas, ante la mirada de decenas de personas que quedaron atónitas con el rechazo del sujeto a la mujer que no pudo ocultar su decepción.

La usuaria @gabrielagrajall de TikTok documentó en su visita al coliseo romano y ahí encontró a una joven que le pedía matrimonio a su pareja frente a todos los turistas y visitantes.

Entre los comentarios, los cibernautas lamentaron que la mujer no haya podido conseguir su objetivo, mientras que otros le pidieron replantearse su relación después de que el hombre la dejara a su suerte.

“De por sí está difícil que una mujer te proponga matrimonio”, “Motivo 1 por el que no ser la que se

lo propone al hombre”, “En el momento no dejas a la persona o la humillas si no te interesa

después aclaras la situación”, escribieron.

Otros señalaron que lo correcto era conocer el resto de la historia o bien saber la postura de la mujer que quedó con el corazón roto. Unos más creen que todo fue actuación con el fin de obtener más seguidores.

La grabación donde la mujer pide matrimonio tiene más de 3.7 millones de reproducciones y alcanzó 450 mil me gusta.

