“No estoy bien físicamente”: Gareth Bale y la revelación que preocupa a LAFC

Gareth Bale llegó a uno de los equipos con mayores resultados positivos en la Major League Soccer, es por ello que muchos se emocionaron por la llegada del exatacante del Real Madrid. Sin embargo, el jugador nacido en gales habló sobre su andar dentro de la MLS y como es que no ha estado al 100% a nivel de su físico.

El jugador del equipo estadounidense se presentó ante los medios en la rueda de prensa antes del encuentro de que tendrá la Selección de Gales ante el combinado de Bélgica, dejando claro sobre la situación que está atravesando y los pocos minutos que ha jugado tras su llegada desde Madrid hasta Los Ángeles.

“Todavía no he jugado los 90 minutos, que es lo objetivo que estoy construyendo. Estamos en un buen camino hacia donde quiero estar. Por supuesto que quiero jugar los 90 minutos tanto como pueda, pero entiendo que necesito prepararme físicamente porque no lo he hecho mucho en los últimos años”, dijo el galés en rueda de prensa.

Como era de esperase, el mismo jugador de 33 años de edad explicó que tiene planificado llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa del Mundo Qatar 2022, algo que es evidente que todos los participantes que estarán en la cita planetaria desean.

“Tenemos un plan en Los Ángeles. Todos los futbolistas quieren jugar tanto como puedan, pero estamos siendo inteligentes y preparándonos para la última parte importante de la temporada”, afirmó Bale a todos los presentes.

Gareth Bale y sus minutos dentro de la MLS

Aunque el exjugador del Real Madrid ha estado presente en 11 de los 14 partidos en los que ha podido participar, dejando dos goles en 369 minutos jugados tras su llegada a los Estados Unidos con el equipo de Los Ángeles.

