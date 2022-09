Selena Gomez muestra su lado más vulnerable en “My Mind & Me”, documental de AppleTV

Excelentes noticias para los fanáticos de la cantante y actriz Selena Gomez, pues finalmente se anunció que su largometraje documental, “My Mind & Me”, llegará a la plataforma de AppleTV el próximo 4 de noviembre.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como “Look at me now” y “Lose you to love me” compartió el esperadísimo tráiler del documental que da una mirada a su recorrido de seis años hacia una nueva luz.

Y es que después de años en el centro de la atención pública, Selena Gómez alcanzó un estrellato inimaginable; no obstante, un giro inesperado la llevó a la oscuridad.

“Selena Gomez: My Mind & Me” es dirigido y producido por Alek Keshishian, quien tiene un amplio repertorio donde destaca el emblemático film “Madonna: Truth or Dare”.

Además, este largometraje estelarizado por la famosa de ascendencia mexicana es el segundo proyecto de Apple Original Films con las productoras Lighthouse Management + Media e Interscope Films luego de su colaboración para el documental nominado al Emmy, “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”.

Será por medio de esta producción que el público conocerá la faceta más vulnerable de la cantante y actriz que durante los últimos años ha cosechado varios logros a nivel profesional.

Como artista discográfica, Selena Gomez ha vendido más de 210 millones de sencillos en todo el mundo y ha acumulado más de 45.000 millones de reproducciones globales de su música. Este año, recibió una nominación al Grammy por su primer EP totalmente en español y una nominación al Emmy por su papel en la serie aclamada por la crítica “Only Murders in the Building”, en la que actúa junto a Steve Martin y Martin Short.

