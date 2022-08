Selena Gomez causa sensación por un video en el que se luce en traje de baño y dice que “los estómagos reales están de moda otra vez”

El más reciente video de Selena Gomez en TikTok ha obtenido más de 12 millones de reproducciones, pero más allá de parecer una broma para muchos, sirvió como un mensaje positivo de la cantante a sus fans para que se sientan orgullosas de su cuerpo, sea cual sea su talla. Ella aparece a bordo de un yate, luciendo su figura en un traje de baño estampado mientras se escucha una voz que dice “mételo”, a lo que ella “responde” en playback: “No lo voy a meter. Los estómagos reales están de moda, ok?”

En otros clips la cantante aparece rociando agua en su rostro, para después bailar sensualmente y lucir sus caderas, esta vez usando un ajustado traje de baño negro. Hace algunos días la abuela de Selena provocó involuntariamente que se cuestionara la soltería de la cantante, al preguntarle durante un tutorial de maquillaje acerca de un chico con el que supuestamente la artista estaría saliendo. @selenagomez ♬ original sound – FatChanceStudios View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) @selenagomez #rarebeauty @Rare Beauty i mean…. ♬ original sound – Selena Gomez

Aparte de ser productora de la serie “Only murders in the building”, Selena Gomez es la estrella principal del show “Selena + chef”, que ha tenido mucho éxito en HBO Max. La cuarta temporada se estrenará el 18 de agosto, y en su cuenta de Instagram ella compartió el trailer promocional. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

