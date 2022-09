Ucrania anuncia liberación de 215 prisioneros de guerra, entre ellos un político cercano a Putin

Ucrania anunció el miércoles la liberación de 215 militares en un intercambio con Rusia, entre ellos los líderes de la defensa de la acería Azovstal en la ciudad de Mariúpol, símbolo de la resistencia ante la invasión.

“Hemos conseguido liberar 215 personas”, declaró a la televisión el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andriy Yermak.

De su parte, Rusia recuperó 55 prisioneros, entre ellos el exdiputado ucraniano Víktor Medvedchuk, cercano a Vladimir Putin y acusado de alta traición por Kiev, precisó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en su discurso cotidiano.

En el marco de esta “operación largamente preparada”, cinco comandantes militares, incluidos los líderes de la defensa de Azovstal, fueron trasladados a Turquía, dijo Zelenski. Seguirán en este país “en seguridad absoluta y en cómodas condiciones” hasta “el fin de la guerra” según el acuerdo alcanzado con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, agregó el jefe del Estado ucraniano.

