A bordo de un yate Demi Rose toma una copa, usando un sostén transparente

Demi Rose ha acaparado las miradas con una de sus recientes publicaciones en Instagram con la que despide el verano. Se trata de una foto que la muestra a bordo de un yate, tomando una copa de champagne y luciendo sus atributos con un sostén transparente que cubría sólo lo indispensable.

La modelo e influencer británica se encuentra actualmente en Atenas, Grecia, y se dejó ver muy sexy en las ruinas de Acrópolis usando un vestido de color azul que reveló que no llevaba sostén; el mensaje que escribió junto a las imágenes que publicó fue: “Fortaleciendo mi diosa interior”.

Demi también compartió con sus fans un clip en el que aparece muy elegante y usando un minivestido negro mientras se alista para una cena al aire libre. Su post encantó a miles de seguidores, pero no se sabe si en el clip estaba promocionando un vino o unos zapatos que colocó en la mesa. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

