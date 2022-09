Alfredo Adame arremete contra Laura Zapata y la llama “ridícula y mantenida”

Desde hace un tiempo, Yolanda Andrade y Laura Zapata han venido arrastrando una pelea mediática en redes sociales, debido a las desafortunadas declaraciones que dio la actriz en una entrevista, donde tachó a los mexicanos de “huev*n*s”.

Como era de esperarse, Alfredo Adame, quien ha tenido roces constantes con Zapata, se unió a la polémica y externó su opinión sobre el asunto, asegurando que la hermana de Thalía no tiene ninguna “credibilidad”.

“Yo prefiero que sean huev*n*s y que sean mediocres, y que sean todo, a que sean alcohólicos, drogadictos y autosecuestradores. Además, lo que diga esa señora me viene valiendo un cuete, no tiene ninguna credibilidad, no tienen ningún valor, no tiene absolutamente nada”, externó.

Asimismo, recalcó su apoyo a Yolanda Andrade, pues considera que ambos son igual de ‘auténticos’, y aplaudió que ‘exhibiera’ a Laura Zapata al decir que Thalía le pasaba una cierta cantidad de dinero cuando estaba viva Doña Eva, abuela de ambas.

“A Yolanda Andrade la amo y la adoro, porque es autentica como yo. Le contestó que se le acabó la pensión de Thalía, se le acabó la pensión a esta tipa ridícula y mantenida. A esta vieja decrepita que ya la saquen de la televisión”, expresó.

Finalmente, Adame aseguró que Zapata estafó a su hermana y a su esposo, Tommy Motola, por lo que le pidió a Thalía que “mandara por un tubo” a la actriz.

“Por favor, ya mándala por un tubo, no le contestes nada, ni le digas nada, ni absolutamente nada. Los estafó (a Thalía y su esposo), durante años les estuvo sacando dinero, no le hagan caso a esta vieja decrépita”, concluyó.

En la más reciente edición de TVNotas, te presentamos una entrevista exclusiva con Yolanda Andrade, donde aseguró que Thalía le pasaba 60 mil pesos mensuales a Laura Zapata para los cuidados de Doña Eva.

“Tres mil dólares (60 mil pesos) o más, depende de lo que le pedía, siempre se le ofrecían cosas”, dijo Andrade al ser cuestionada sobre la cantidad que Thalía le pasaba mensualmente a Zapata.

De igual forma, la presentadora nos comentó que la actriz buscó a Thalía para que le ‘pusiera un alto’, sin embargo, la cantante se negó rotundamente y le dijo que se hiciera responsable de sus palabras.

“Ella me comentó que Laura le pidió que le hiciera un video donde me pusiera en paz, pero Thalía le dijo: ‘Habla con ella y arregla tus cosas, tú dijiste lo de los mexicanos, hazte responsable’; Thalía está de mi lado, sabe que gracias a los mexicanos que vieron sus novelas, es lo que es”, reveló.