Qué mujeres del zodiaco son más narcisistas, pero vulnerables a las cítricas

La astrología puede ofrecernos información interesante sobre el comportamiento de los signos. Hay mujeres del zodiaco que tienden a ser narcisistas, pero aparentar seguridad no las hace insensibles, de hecho, son muy vulnerables a las críticas.

Una persona narcisista es aquella que tiene un sentido exagerado de sí misma, es decir, posee un ego demasiado alto como para creer que merecen más atención y admiración que el resto. No tienen empatía pues piensan únicamente en sí mismas, y cuando no tienen los ojos puestos sobre ellas, se decepcionan.

Las mujeres del zodiaco más narcisistas se creen las más hermosas, perfectas en todo lo que hacen, pero llevan su perdición en su exagerada confianza, y es que si cometen un error alguien las supera, pueden sentirse muy lastimadas. Basados en una clasificación de WeMystic.com, te decimos quiénes son.

Las mujeres Leo son representadas por el león, el rey de la selva, por lo que no es raro que su comportamiento sea como el de una reina. Sin embargo, cuando llevan al extremo su narcisismo considera que nadie puede ser más importante que ella.

Se sienten las más hermosas, talentosas, creativas, profesionales, etc. Nadie puede superarlas, al menos eso piensan. No necesitan de mucho esfuerzo para ser el centro de atención, pero hay que recordar que Leo también es un signo que siente las emociones al límite, así que cuando las critican, es como si las bajaran de golpe de su altar.

Si bien no llaman tanto la atención como Leo, lo que coloca a estas mujeres en esta clasificación es su falsa modestia. Juegan con el sarcasmo para mostrar que ellas tienen la razón y no les importa lo que otros piensen; mientras estén bien consigo mismas siguen adelante.

Tauro es el signo más terco del zodiaco por lo que no hay nadie que las haga cambiar de opinión. Si una mujer Tauro cree que es la más hermosa, no habrá quién pueda negarlo. Es cierto que tiene encanto natural, pero si exagera puede verse muy lastimada cuando alguien la baja del cielo.

Las mujeres Capricornio se enfocan en el éxito y no dejan que nadie se interponga en su camino. No desvían la mirada de su objetivo principal que es verse en la cima y en un altar. Son muy trabajadoras y no les cuesta hacer sacrificios, por eso creen que ellas son las más inteligentes, exitosas, seguras y, por su puesto, hermosas. Si bien la mayoría admira a estas mujeres, pueden deprimirse cuando las críticas son ciertas.

