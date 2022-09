El método ‘no-poo’, explicado (además de con qué frecuencia conviene lavarse el pelo, según los expertos)

Desde el método del pelo rizado hasta prescindir por completo del champú, esto es lo que debes saber sobre el lavado del cabello

By Michelle Rostamian

Para la mayoría de las personas, el hecho de lavarse el pelo con champú es algo tan común en su vida como lavar la ropa. Pero para otras, no forma parte de su rutina en absoluto. Esto se conoce como “no-poo” (una variación del inglés no-shampoo), y se refiere a la idea de dejar de usar el champú por completo (o usar alternativas a este). Aunque el método no-poo puede ser un concepto que solo entienden los verdaderos defensores de esta práctica, muchos expertos están de acuerdo en que tiene varios beneficios para todo el mundo, independientemente del tipo de cabello.

El no-poo no es un fenómeno nuevo. Durante más de una década, los amantes y los profesionales del cuidado del pelo han respaldado sus beneficios para el cabello, entre otros, que puedes ahorrar dinero, reducir los desechos de productos de plástico y contribuir a un pelo más sano en general. Las más de 40 millones de visitas acumuladas en TikTok de #nopoomethod, nos indican que la tendencia ha resistido el paso del tiempo. También plantea una pregunta mayor: ¿Con qué frecuencia deberías lavarte el pelo? Hemos hablado con expertos para averiguarlo.

¿Qué es el método no-poo?

Este método es una técnica de lavado del cabello que elimina por completo el uso de champú, dice la médica Geeta Yadav, dermatóloga de Toronto. En lugar de usar champú, los seguidores de esta práctica usan alternativas como el vinagre de sidra de manzana, un acondicionador de limpieza o simplemente agua.

¿Te da miedo? Oye lo que te vamos a contar. El cuero cabelludo tiene aceites naturales que ayudan a nutrir el cabello, dice Yadav. Agrega que, si bien el objetivo del champú es eliminar la suciedad, el sudor y la grasa del cabello y el cuero cabelludo, usarlo en exceso o incluso usarlo regularmente, puede eliminar los aceites naturales, dejando el cabello y el cuero cabelludo secos y escamosos. Con el método no-poo, el cabello se sigue limpiando, pero sin champú, por lo que se evita el riesgo de eliminar los aceites naturales. En definitiva, garantiza que el cabello y el cuero cabelludo estén equilibrados y más saludables.

¿Es saludable el método no-poo?

El método no-poo cuenta con un ejército de adeptos apasionados, pero eso no significa que esté exento de polémica y desaprobación. La principal preocupación de los que se oponen es que deja el pelo y el cuero cabelludo grasosos. Por supuesto, eliminar el champú de tu rutina puede dejar tu cabello con un aspecto y una sensación de grasa, pero si el método se realiza correctamente, puede equilibrar la cantidad de grasa que produce tu cuero cabelludo a largo plazo.

Según Katherine Riley, propietaria de Katherine Jon Salon en New York y educadora de la marca de cuidado del cabello Eufora, renunciar a los champús de limpieza profunda (como las fórmulas purificantes) evita que el cuero cabelludo produzca demasiada grasa, lo que es clave para mantener una salud óptima del cuero cabelludo. Piensa en esto: cuando tu cabello está grasoso, lo limpias con un champú, que elimina la grasa y la suciedad, pero se lleva los aceites naturales de tu cuero cabelludo. Tu cuero cabelludo queda ahora limpísimo (lo que en realidad significa que se ha secado) y empieza a compensar la falta de grasa produciendo aún más, dice Yadav.

Por lo tanto, vuelves a limpiarlo con champú en un esfuerzo por eliminar el exceso de grasa, y el proceso se repite. Es un círculo vicioso que puede parecer imposible de romper, pero el método sin champú ayuda a regular las glándulas sebáceas hiperactivas del cuero cabelludo y a conseguir una melena más equilibrada, dice Riley.

Beneficios del método no-poo

Aunque la dermatóloga neoyorquina Dendy Engelman afirma que el método sin champú puede ser beneficioso para todos, hay algunos tipos de cabello que son más susceptibles a los efectos secantes del champú que otros y pueden experimentar mejores resultados con este método.

Un tipo de pelo que entra en esta categoría es el rizado. “El cabello rizado es propenso a la sequedad porque los aceites naturales del cuero cabelludo se desplazan con mayor facilidad por los mechones lisos que por los rizados”, dice Yadav. Sin embargo, el método no-poo puede ayudar a que los rizos mantengan la máxima hidratación, lo que resulta en rizos más definidos, más manejables y con menos encrespamiento, dice Riley.

Por ejemplo, Julia Bobak, creadora de contenido escrito, de video y de redes sociales para la compañía de café Home Grounds, y residente en Canadá, tiene el pelo rizado y dice que el método sin champú ha cambiado significativamente su relación con su cabello. “Antes, pasaba mucho tiempo intentando domar mis rizos naturales y compraba todos los productos del mercado que prometían reducir el frizz (o encrespamiento)”, dice. “Desde que cambié al método sin champú hace varios años, mi pelo no es un desastre enredado y encrespado; ahora es más suave y liso, y mis rizos naturales son más bonitos y brillantes”.

Al igual que muchas personas que no usan champú, Bobak usa vinagre de sidra de manzana cada 3 o 4 semanas en lugar de champú. Entre un lavado y otro, usa un acondicionador especial para cabellos rizados que no contenga sulfatos, siliconas ni ceras (actualmente, usa el Curlsmith Double Cream Deep Quencher).

Para aquellos con pelo fino y quebradizo, Dendy Engelman, dermatóloga de New York, afirma que el método sin champú puede ayudar a mejorar el movimiento del pelo. Dice que a menudo se añaden ingredientes nocivos a los champús, como los detergentes para la limpieza, pero que pueden acabar resecando el cabello y dejándolo sin volumen.

Eliminar el champú de tu rutina significa que tu pelo no estará expuesto a estos productos químicos agresivos. Por el contrario, retendrá más sus aceites naturales y, como resultado, tendrá más volumen, dice Engelman.

¿Cuánto tiempo tarda en funcionar el método no-poo?

Así como es importante dar a los productos de cuidado de la piel el tiempo suficiente para que muestren su magia, el método sin champú requiere paciencia, lo que, lógicamente, puede desanimar a algunos usuarios. No hay una gratificación instantánea, y el “período de adaptación” (como se suele llamar) dura aproximadamente de 2 a 6 semanas. “El cuero cabelludo está muy acostumbrado a la eliminación de sus aceites naturales y a trabajar posteriormente para producir más aceite para reponerlos, por lo que el cuero cabelludo tarda unas semanas en recalibrarse”, dice Riley. Durante este tiempo, es posible que experimentes un exceso de grasa en el cabello y el cuero cabelludo, ya que se esfuerza por regular la producción de sebo (grasa).

¿Cómo se lava el pelo sin champú?

No hay una forma precisa de usar este método. Muchas personas sustituyen el champú por el vinagre de sidra de manzana, mientras que otras se lavan simplemente con agua. Las personas que siguen el método curly-girl (una rutina para personas de pelo rizado natural) practican el co-lavado (o “lavado solo con acondicionador”) con un acondicionador limpiador. Estas fórmulas eliminan la acumulación de grasa, mientras que ofrecen los beneficios tradicionales de los acondicionadores, como desenredar e hidratar y, aunque pueda parecer contradictorio, un acondicionador limpiador “funciona porque los aceites son atraídos por otros aceites”, dice Yadav. “Cuando los aceites de un acondicionador se mezclan con la acumulación de grasa en el cuero cabelludo, todo se elimina pero no termina en resequedad”. Esencialmente, un acondicionador limpiador ayuda a mantener la hidratación que suele faltarle a este tipo de cabello.

También puedes usar una mezcla de métodos si te decides por no usar champú. Por ejemplo, lavar el pelo solo con agua como norma y usar vinagre de sidra de manzana 2 veces al mes. Algunas personas preparan su cuero cabelludo reduciendo la frecuencia de los lavados antes de pasar al no-poo, mientras que otras prefieren dejar de usar el champú de una vez. Todo es cuestión de preferencias personales.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.