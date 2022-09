Evento de Lanzamiento Microsoft 2022: presentarán las nuevas laptops y tabletas Surface

Microsoft se está preparando para celebrar el décimo aniversario de su línea de laptops y tablets Surface. Por este motivo se espera que la compañía dé a conocer nuevos equipos de la marca el próximo 12 de octubre como parte del Microsoft Fall 2022 Event.

De acuerdo con rumores el evento podría ser el momento escogido por Microsoft para presentar oficialmente la Surface Laptop 5 y la Surface Pro 9 en lo que marcará la renovación de esta familia de equipos.

Se especula que en el caso de los equipos Pro Microsoft podría ofrecer dos versiones, una de ellas con procesador Intel y otra con arquitectura ARM. No obstante no existen certezas al respecto pues la compañía no ha ofrecido mayores detalles, algo que es común en esta clase de eventos.

Los expertos han planteado que uno de los anuncios que podrían producirse en el Microsoft Fall 2022 Event es el lanzamiento de la Surface Pro 9 en dos nuevos colores, verde y azul claro.

Algunos reportes apuntan que la próxima Surface 3 solamente estará disponible en una versión con chips Intel de la serie U, en lo que reflejaría la escasez de procesadores que atraviesa la industria actualmente. Tradicionalmente Microsoft también ofrecía la alternativa de adquirir un equipo con procesador AMD Ryzen.

Asimismo se espera también que Microsoft ponga fin a la línea Surface Pro X, con la familia Surface Pro, en lo que parece una medida acertada para simplificar las nomenclaturas de sus productos de cara al cliente.

En lo que respecta a las versiones de escritorio también se especula que Microsoft pueda presentar la Surface Studio 3 con mejoras significativas en lo que a rendimiento se refiere pues el rumor es que integrará un chip Intel i7 de doceava generación, junto con 32 GB de memoria RAM y una unidad de almacenamiento SSD de 1 TB.

Cabe destacar que se espera que la presentación represente el fin de los eventos de Microsoft sin público, producto de las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19. En esta oportunidad el evento contará con la presencia de asistentes.

Sin embargo, también se llevará a cabo de forma online pues se transmitirá vía web para todo el mundo, lo que significa que cualquier persona que desee podrá unirse a la transmisión y ver minuto a minuto el evento.

