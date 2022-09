¿Puede el jugo de cebolla dar más brillo al cabello… realmente?

Una celebridad apuesta por este remedio popular

By Laura Murphy

Hace unas semanas, las revistas de belleza informaron a bombo y platillo que Cardi B usa agua de cebolla hervida y enfriada para lavarse el pelo. ¿Será cierto? Efectivamente, la rapera nacida en el Bronx, cuyo mayor éxito fue la canción de 2017 “Bodak Yellow”, ha estado en un “proceso de cabello saludable” de varios años que incluye un régimen de lavado de su pelo con agua de cebolla. La estrella publicó en su Instagram fotos del antes y el después en las que su cabello pasa de estar encrespado y despeinado a estar suave y liso, y atribuye el brillo al jugo de cebolla.

Las fotos son convincentes y, sobre todo, Cardi B afirma que los resultados son sin olor. Los que comentan la noticia señalan que se trata de un clásico remedio popular dominicano para la salud del cabello -una afirmación que tiene sentido dada la herencia dominicana de Cardi B-, pero otros replican que proviene de la medicina ayurvédica.

“La cebolla es muy importante en la cultura dominicana o en cualquier cultura que considere los remedios naturales como una fórmula para el cuidado personal y las necesidades de belleza”, dice Ona Diaz-Santin Ó, propietaria y directora general de 5 Salon & Spa en Fort Lee, Nueva Jersey.

Sea cual sea la procedencia, enseguida se multiplicaron en Internet las afirmaciones de que el jugo de cebolla no solo da más brillo al cabello, sino que puede aumentar su crecimiento e incluso retrasar la aparición de canas. Todo parecía demasiado bueno para ser cierto, así que le pedí a la Dra. Nilofer Farjo, cirujana de trasplantes capilares con sede en Manchester, Reino Unido, y presidente de la Society of Hair Restoration Surgery (Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración Capilar), que revelara los secretos de este remedio popular y explicara cuáles son sus fundamentos científicos.

“Aplicar cebollas en el cuero cabelludo es un método bastante conocido para tratar el pelo desde hace muchos años. Algunos dicen que provoca la caída del cabello, otros que la cura”, dice Farjo. “Lo que hace es causar efectos irritantes en el cuero cabelludo y, por tanto [causa] inflamación, lo que a su vez provoca un aumento temporal del flujo sanguíneo. Es bien sabido que la irritación del cuero cabelludo puede provocar un crecimiento temporal del pelo debido a esto”.

Hay pocas investigaciones sobre la cuestión, pero un pequeño estudio realizado en 2002 con un grupo de personas con un tipo de pérdida de cabello conocido como alopecia areata descubrió que los que se aplicaban jugo de cebolla en el pelo tenían más crecimiento capilar que un grupo de control que se aplicaba agua del grifo.

Sin embargo, Farjo advierte que el uso excesivo de la cebolla en el cabello puede provocar sequedad, daños en la piel e incluso eczemas, lo que supondría el efecto contrario: la caída del cabello por volverse quebradizo. En cuanto al brillo, ella no ha encontrado ninguna evidencia científica que respalde la afirmación de Cardi B, pero admite que el azufre de la cebolla -el mismo elemento químico que te hace llorar al picarlas- podría tener un efecto potencialmente suavizante sobre el cabello.

“Los enlaces de azufre que unen las fibras capilares pueden dañarse en el día a día, así que los compuestos de azufre de las cebollas pueden potencialmente reparar estos enlaces, lo que haría que el pelo se viera más suave y, por tanto, posiblemente más brillante”, dice Farjo.

El envejecimiento del cabello, por su parte, se atribuye a la falta de la enzima catalasa en las células pigmentarias del cabello. Las cebollas contienen catalasa, pero, según Farjo, las células pigmentarias del cabello se encuentran bajo la superficie de la piel, a un nivel que no puede ser alcanzado por el jugo de la cebolla, por lo que no podría hacer retroceder el reloj del pelo canoso.

Farjo también advierte que no hay que dejarse arrastrar por la idea de los remedios naturales.

“A menudo se promueve la idea de usar una sustancia “natural” para el cabello o el cuero cabelludo”, dice. “Sin embargo, los productos naturales se componen de sustancias químicas, algunas buenas y otras malas. Recuerda que el uso excesivo de cualquier cosa puede ser malo”.

Así que ahí lo tienes. La próxima vez que veas una foto de Cardi B y digas “¡nuevo desafío!”, investiga los detalles antes de probar trucos de belleza de las famosas.

