Albert Pujols respondió al fanático que no quiere devolver la pelota de su cuadrangular 700: “No tengo ningún problema si quiere quedársela”

El día de ayer fue historia pura para el béisbol de las Grandes Ligas y para Albert Pujols quien conectó su cuadrangular 700. La leyenda de Santo Domingo logró la hazaña en episodios consecutivos ante los lanzamientos de Andrew Heaney y Phil Bickford de los Dodgers. Pero como dato curioso el fanático que capturó la bola del legendario vuelacercas ya expresó su deseo de no devolverla.

Ante esta realidad, Albert Pujols le restó importancia al asunto y aseguró que estaba bien que no quisiera devolver la pelota, que para el no había ningún tipo de problemas. El dominicano considera que los souvenirs son para la fanaticada. Es importante destacar que el periodista Derrick Goold habría señalado que el aficionado que capturó la bola habría salido posteriormente del Dodger Stadium, pocos minutos de autenticar la misma.

Este muchacho de azul atrapó la histórica pelota del jonrón #700 de Albert Pujols.



Si hubiese sido ud el que la atrapaba, qué haría? ¿Se la regresa a Pujols por otra pelota firmada o la vende a algun coleccionista?



Leo sus comentarios… pic.twitter.com/urvLKR09Qc — Aurelio Ortiz (@AurelioOrtiz31) September 24, 2022

Las palabras de Albert Pujols sobre la bola de su cuadrangular 700

Luego de la hazaña, Pujols quiso pronunciarse y como los grandes evitó todo tipo de polémica con respecto al destino de la pelota de su cuadrangular número 700. “Los souvenirs son para los fans. No tengo problema si se queda con ella. Si quiere dármela sería genial. Pero al final del día no me enfoco en cosas materiales”, dijo el dominicano.

Sin lugar a dudas se abrirá un gran debate en torno al destino de la histórica pelota pero no será el dominicano el que lo protagonice ya que con sus declaraciones deja claro que de recibir dicha bola, sería algo más sentimental que material. Como anécdota curiosa, se dice que en su momento Babe Ruth le dio $20 dólares al fanático que atrapó la bola de su cuadrangular 700. Hoy en día la pelota del histórico cuadrangular de Pujols estaría costando mucho más dinero, una información que se podría dar a conocer en los próximos días.

El fanático se quiere quedar con la bola del cuadrangular 700 de Albert Pujols

Reportes indican que personal de seguridad del Dodger Stadium y parte del equipo de los propios Cardinals, abordaron al hombre para realizarle ofertas por la pelota pero sin embargo el fanático no dio su brazo a torcer, su interés es conservar ese recuerdo para su propiedad exclusiva.

“Un amigo me acaba de informar en el Dodger Stadium que el tipo que atrapó el jonrón 700 de Albert Pujols tiene la intención de quedárselo. Se le acercó. Se presentaron ofertas. Luego salió del estadio con la bola. Al menos por ahora, se aferra a la preciada posesión”, escribió el periodista Ben Verlander a través de su cuenta en Twitter. Was just informed by a friend at Dodger Stadium that the guy that caught home run #700 from Albert Pujols is intending to keep it.



He was approached. Offers were presented. Then left the stadium with the ball.



At least for now… He’s holding on to the prized possession— Ben Verlander (@BenVerlander) September 24, 2022

