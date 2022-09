Diputrans: ‘México es el segundo país con más crímenes de odio contra las mujeres trans’

La diputada mexicana transgénero por Morena, Salma Luévano Luna dijo que las mujeres trans enfrentan mucha resistencia, ignorancia y fobias en México.

“Lo he vivido, y lo sigo viviendo en la Cámara de Diputados de México. Imagínense que yo que tengo el blindaje de ser una diputada federal he sufrido discriminación, cómo estarán mis hermanas trans allá fuera”.

En entrevista con el diario La Opinión, Luévano Luna dijo que “la discriminación que sufrimos es una situación que debemos señalar. México es el segundo país después de Brasil, en el que la población trans sufre más crímenes de odio en el mundo”.

Por eso, dijo que es muy importante que la mujer trans mexicana ocupe espacios en la toma de decisiones.

La diputadatrans Salma Luévano trajo la agenda de la diversidad al Primer Foro Comunitario de YouTubers. (Araceli Martínez Ortega/La Opinión)

Luevano Luna es la proponente y precursora de las cuotas Arcoiris que inició en el estado de Aguascalientes, y que a través de una lucha de litigios, logró que a nivel federal pudieran llegar a ocupar curules en la cámara de diputados y en los estados, regidurías y diputaciones locales.

“Es algo maravilloso que se logró por medio de litigios estratégicos y eso me permitió ser la representante de la cuota Arcoiris del partido Morena en la Cámara de Diputados; y ser la presidenta de la Comisión de la Diversidad que antes no existía”.

En México – dijo – somos dos mujeres trans como diputadas federales.

Hizo ver que las cuotas Arcoiris han sido un gran paso sin precedentes a la que llama la puerta de enfrente porque les va a dar la oportunidad de seguir avanzando y estar en los espacios de toma de decisiones.

“Ya es tiempo de olvidarnos de etiquetas y de que las mujeres trans ocupemos todos los espacios públicos y privados. Tengo ese sueño; y al alcanzarlo vamos a normalizar lo que es normal. Nos van a empezar a ver, se van a quitar tantos estigmas, tantas fobias; eso va a ayudar a erradicar los discursos de odio que son la antesala de los crímenes de odio”.

En lo personal, dijo que ella denunció a un compañero diputado por violencia política en razón de género hacia las mujeres trans.

“Tenemos que señalar y no permitir que se siga con ese discurso de odio y violencia política”.

Aunque no dio el nombre, ella misma publicó en las redes sociales este mes que presentó una denuncia contra el diputado de Acción Nacional, Gabriel Cuadri por violencia política contra las mujeres por razón de género.

La diputadatrans Salma Luévano les dijo a los migrantes que cuenta con ella. (Araceli Martínez/La Opinión).

La diputrans como le gusta que la llamen para dar visibilidad a sus hermanas Trans, vino a Los Ángeles para participar en el Primer Foro Comunitario de YouTubers y escuchar a los migrantes.

“Mi agenda es de derechos humanos, y eso incluye a los hermanos y hermanas migrantes, pero sí les dije que tienen que levantar la voz y exigir. Lo que no se dice, no existe. Si no hablamos, quién nos escucha. Hay que seguir haciendo este tipo de foros y reuniones, y que no solo queden en discursos sino qué se vean avances”.

Y los urgió a poner a trabajar a sus legisladores y representantes migrantes. “Ya basta que se les den atole con el dedo”.