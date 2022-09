Félix Gallardo volvió a quedarse con las ganas; posponen por segunda vez su prisión domiciliaria

Cuando parecía que ya era inminente la salida de Miguel Ángel Félix Gallardo para pasar el resto de su condena en un domicilio particular, todo cambió de último momento y, nuevamente, el exnarcotraficante regresó a su celda.

Por segunda ocasión se le notificó al fundador del Cártel de Guadalajara que se suspendió su traslado, y esta vez se debió a fallas de la empresa supervisora del brazalete electrónico que deberá portar el prisionero.

Félix Gallardo, quien ha pasado casi 34 años en prisión por varios delitos contra la salud, crímenes relacionados al narcotráfico y por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, debía ser enviado a resguardo domiciliario el pasado 15 de septiembre, luego de que un juez de la Ciudad de México le concediera el beneficio.

Sin embargo, en esa ocasión se señaló que el traslado no se realizaría porque la Guardia Nacional, que debía escoltarlo y resguardarlo en un domicilio particular de Zapopan, Jalisco, no contaba con la “capacidad” en ese momento para el operativo.

Traslado de Félix Gallardo a prisión domiciliaria se suspende; brazalete tenía fallas

Fue así como se resolvió que la medida se ejecutaría el 23 de septiembre, pero llegó el día esperado y tampoco pudo realizarse, ahora por circunstancias diferentes a las del día 15.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una nueva fecha de audiencia, por lo que el llamado “Jefe de Jefes” deberá seguir esperando en prisión mientras se resuelve su situación.

Tras la primera negativa, la doctora María Teresa Vallejo Pérez, abogada de Félix Gallardo, señaló que esto representa tortura psicológica para su cliente, quien ha sido operado en 8 ocasiones por distintas hernias, perdió la visibilidad en un ojo, está quedando sordo y está perdiendo la sensibilidad en algunas partes de su cuerpo.

Días después la defensa presentó una demanda de amparo, por lo que el juez encargado del caso señaló que se atenderán las manifestaciones del detenido, a fin de que las autoridades penitenciarias preserven su integridad y salud.

