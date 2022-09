Con la ayuda de un contenedor de basura, sospechoso roba $10,000 dólares en bolsos de boutique en Santa Mónica

Más de $10,000 dólares en bolsos personalizados fueron robados la mañana de este sábado de una boutique de Santa Mónica.

El hurto ocurrió en la boutique SUSU Handbags, ubicado en 2400 Main Street.

Las autoridades dijeron que el robo fue realizado por un sospechoso que llegó arrastrando un contenedor de basura con ruedas, rompió la ventana delantera del negocio para poder entrar y tomar la mercancía, la cual depositaba en el contenedor.

En un video de vigilancia se observa al sujeto, quien vestía ropa oscura y lo que parecía ser un gorro naranja, cuando llega al frente de la boutique y toma un objeto con el que rompe el cristal.

La persona toma varios de los bolsos y los tira dentro del contenedor, antes de alejarse del lugar arrastrando el depósito de basura.

“Estaba en shock. Mi mente se quedó en blanco durante cinco segundos. Luego me calmé, me cambié de ropa, me subí al auto y vine a la tienda, la policía ya estaba aquí en Main Street frente a mi negocio”, relató la propietaria de la boutique, Susu Zheng.

La dueña dijo creer que se llevaron aproximadamente unos 30 bolsos, algunos de los cuales eran de sus estilos más caros y populares.

“Yo los diseño. Comencé esta línea hace unos 12 años y esta tienda es completamente mía. Todo está diseñado aquí en Los Ángeles”, expresó la dueña.

Zheng también es estudiante de maestría en administración de empresas en la Universidad del Sur de California.

La propietaria dijo que este incidente solo ha sumado mayor estrés a su ya completa carga de trabajo, tanto con su negocio como con sus compromisos escolares.

“Tengo un examen mañana, por lo que es muy difícil en este momento procesar todo al mismo tiempo”, mencionó.

El Departamento de Policía de Santa Mónica dijo que no tenía información sobre el sospechoso ni una descripción detallada.

Se pide que si alguna persona tuviera inforamción que pudiera ayudar en la investigación de este robo, se comunique con las autoridades de Santa Mónica.

