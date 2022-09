El asesinato de la actriz Lana Clarkson en manos de un legendario productor musical el mismo día que la conoció

El 3 de febrero de 2003, la policía respondió a una llamada al 911 y encontró a Lana Clarkson, de 40 años, muerto por una herida de bala en la boca en el vestíbulo de la mansión del productor musical Phil Spector en Alhambra, California.

Spector, quien fue pionera en la técnica de producción de “Wall of Sound” en la década de 1960 y trabajó con numerosos músicos importantes, incluidos los Beatles e Ike y Tina Turner, conoció a Clarkson esa misma noche en The House of Blues en West Hollywood, donde ella era anfitriona.

La actriz, que había aparecido en varias películas de serie B, accedió a volver a su casa esa noche a tomar una copa. El legendario productor de discos, entonces de 63 años, tenía fama de portar armas y ser excéntrico y dominante.

Spector fue arrestado y luego liberado con una fianza de $1 millón. En septiembre de 2004, fue acusado de asesinato en segundo grado.

Una fotografía de la pierna de la actriz Lana Clarkson después de su muerte a tiros se proyecta en el juicio por asesinato en el Tribunal Superior el 18 de julio de 2007 en Los Ángeles, California. (Lucy Nicholson-Pool/Getty Images)

La selección del jurado comenzó en marzo de 2007, con declaraciones de apertura el mes siguiente. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Spector le disparó a Clarkson porque ella se resistió a sus avances.

La fiscalía puso en el estrado a una serie de mujeres que testificaron que Spector las había amenazado con armas en el pasado.

El chofer de Spector, que había llevado a su jefe y a Clarkson de regreso a la mansión esa noche y estaba esperando en el automóvil cuando el arma se disparó en la casa, testificó que Spector salió con una pistola en la mano y le dijo: “Creo que acaba de matar a alguien”.

La defensa afirmó que Clarkson, deprimida por su carrera y luchando con problemas de dinero, se había disparado, quizás accidentalmente. No hubo pruebas forenses que demostraran que Spector había sostenido el arma, aunque había un chorro de sangre en su ropa.

Phil Spector escucha al juez durante la sentencia en los tribunales penales de Los Ángeles el 29 de mayo de 2009 en Los Ángeles, California, por la muerte a tiros en febrero de 2003 de la actriz Lana Clarkson. (Photo by Jae C. Hong-Pool/Getty Images)

La defensa argumentó que el patrón de sangre mostraba que Spector estaba demasiado lejos para haberle disparado a Clarkson.

A lo largo del juicio, el productor musical lució una variedad de peinados dramáticos y fue acompañado a la corte por guardaespaldas y su nueva esposa, mucho más joven, con quien se casó en septiembre de 2006.

El 18 de septiembre de 2007, después de deliberar durante una semana, el jurado llegó a un punto muerto. 7-5. Sin embargo, el juez Larry Paul Fidler se negó a conceder la anulación inmediata del juicio y, en cambio, dio a los miembros del jurado nuevas instrucciones y les ordenó que reanudaran las deliberaciones.

El jurado volvió el 26 de septiembre para informar que todavía estaban empatados, 10-2,

Poco después de que el juez Fidler declarara la nulidad del juicio en el caso, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles anunció planes para solicitar un nuevo juicio. Spector fue condenado por asesinato en 2009 y sentenciado de 19 años a cadena perpetua.

Murió en prisión el 16 de enero de 2021, a la edad de 81 años.

