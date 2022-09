La carta de tarot para la semana del 26 al 2 de octubre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Caballo de Espadas

1. Caballo de Espadas: Toda la vitalidad y el ímpetu de la juventud estará rodeando tu energía esta semana, aprovecha esta racha de fuerza para poner en marcha proyectos, sueños metas. Ten cuidado de medir tus alcances, este gran empuje de energía puede llevarte hacer las cosas sin medir las consecuencias de tus actos. Es momento de encontrar el equilibrio entre mente, cuerpo y corazón, si logras hacerlo podrás estar preparado para cualquier desafío, desde el mental hasta el físico. Te tocara ser el líder, en el trabajo, en la familia, tu buen juicio podrá poner en balance los problemas o rencillas que ahí existan. En el amor llegó el tiempo de dar el siguiente paso, llegó el momento de despejar las dudas, si no lo haces hoy, entonces cuándo. Cuida la salud de tus ojos, recuerda que es la primera ventana a la vida.

2. El Juicio

2. El Juicio: Tarde o temprano todo encuentra su balance. Deja ya de desesperarte, es momento de plantarte en la tierra y entender que todo lo que está pasando alrededor es verdaderamente justo y necesario, que todo lo que se ha movido es por un bien mayor y ahora te toca a ti seguir trabando en complicidad con el universo y quienes te rodean para que la vida por fin te ponga y ponga todos tus problemas en su lugar. En el dinero recibirás buenas nuevas, por fin podrás solventar tus gastos cotidianos de manera tranquila, trata de empezar a ahorrar. En el amor es tiempo de sentarse y tener esas platicas pendientes que pueden ser definitivas para caminar o no juntos.

3. As de Oros

3. As de Oros: Una jornada de éxitos asegurados. Tendrás un potencial tanto intelectual como físico como hace mucho no sentías. Sentirás una energía ilimitada. Es una semana ideal para alcanzar tus planes en todo lo que se refiera al dinero, ponlo a trabajar, has inversiones de negocios, todo lo que toques se va a multiplicar rápidamente. En el trabajo podrás subir a otor nivel, escalar al otro peldaño ya no será ni difícil, ni inalcanzable. Si eres el jefe, tu liderazgo será sobresaliente, pero sobre todo la comunicación con tu equipo será mejor que nunca, no dejes de ser ese jefe sencillo y humilde al cual pueden recurrir tus empleados. Tu salud esta en optimas condiciones, se quedan atrás las preocupaciones y sientes tu cuerpo de nuevo vital y fuerte. En el amor gozaras de momentos de alegrías y risas, la unión es plena.