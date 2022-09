Paso a paso cómo transcribir un audio de WhatsApp de manera automática

Escuchar audios de WhatsApp puede resultar tedioso para algunas personas que prefieren recibir mensajes vía texto. Es por ello que existe un bot llamado “Alfred” que permite transcribir los audios de WhatsApp de manera automática para aquellos usuarios que utilizan el servicio de mensajería desde Windows o macOS.

Un aspecto importante de este sistema de transcripción es que a diferencia de otros no es necesario instalar ninguna aplicación de terceros por lo que en teoría es menos probable que otra persona pueda tener acceso a la información personal del usuario.

No obstante, debido a que el bot requiere que se reenvíe el audio original recibido, no es del todo claro qué tan seguro puede llegar a resultar.

A continuación te guiamos paso a paso sobre cómo transcribir tus audios de WhatsApps de forma automática:

1. El primer paso para poder utilizar “Alfred” consiste en agregar el número de teléfono asociado al programa que se encargará de realizar las transcripciones que deseamos realizar.

Para ello es necesario agendar el contacto directamente desde el celular, pues las versiones de escritorio de WhatsApp no permiten añadir contactos desde ellas. En este caso el número de contacto a añadir es el +14156809230. Cabe destacar que si bien no importa el nombre que se utilice al momento de guardarlo, lo más recomendable es que sea uno fácil de identificar para no confundirlo con alguna otra persona.

2. Posteriormente el usuario debe esperar a recibir un audio de WhatsApp para poder reenviarlo al bot. Para ello deberá ingresar al chat con la persona que le envió el mensaje y mantener pulsada la nota de voz hasta que se seleccione, una vez hecho esto tendrá que oprimir el botón reenviar y seleccionar el contacto del bot.

3. En este punto Alfred responderá el mensaje indicando que se encuentra transcribiendo el audio. La transcripción del audio debería estar lista en cuestión de pocos segundos, dependiendo de la duración del audio.

4. Una vez culminado el proceso Alfred se encargará de enviar un nuevo mensaje con la transcripción, respondiendo al mensaje original de la nota de voz. La transcripción si bien es sumamente precisa es posible que pueda presentar algunas inconsistencias debido a por ejemplo que el tono de voz de la persona que creó la nota de voz sea demasiado bajo o que no se le entienda claramente lo que dice.

