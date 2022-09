Los fabricantes de autos están agregando vehículos eléctricos a sus líneas de modelos. Esto es lo que viene.

By Jeff S. Bartlett, Benjamin Preston

Muchos fabricantes de automóviles tienen planes detallados para electrificar gran parte de sus flotillas durante la próxima década, y algunos anuncian metas de líneas de modelos totalmente electrificados para dentro de tan solo cinco años.

Incluso es posible que los consumidores no tengan que esperar tanto tiempo. Para fines de 2024, está previsto el lanzamiento de docenas de modelos de vehículos totalmente eléctricos de batería (BEV), si todo marcha según el plan.

“Es posible que estos modelos más económicos inclinen a gran parte del público que compra coches hacia la compra de un vehículo eléctrico, por su eficiencia, rendimiento y menores costos de propiedad”, dice Gabe Shenhar, director asociado del Centro de pruebas de automóviles de Consumer Reports.

Debido al rápido crecimiento del mercado de vehículos eléctricos, no será fácil para los consumidores mantenerse al tanto de todos los cambios. Para ayudarte, este es nuestro resumen de los planes de producción de los vehículos eléctricos de cada fabricante para los próximos años.

American Honda Motor Co. • BMW North America • Ford Motor Company • General Motors • Hyundai Motor Company • Jaguar Land Rover Limited • Kia Motors America • Mazda Motor Company • Mercedes-Benz USA • Mitsubishi Motors North America • Nissan North America • Stellantis North America • Subaru of America • Tesla Motors • Toyota Motor Sales • Volkswagen Group of America • Volvo Group North America

American Honda Motor Co.

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

American Honda, que vende autos, SUV y pickups populares de las marcas Honda y Acura a los consumidores estadounidenses, ha incursionado durante mucho tiempo en los automóviles electrificados. Comenzó con el hatchback Plus eléctrico hace más de 20 años, y continuó con el Insight original y el Civic híbrido, el reciente Accord híbrido, el CR-V híbrido y el Clarity híbrido, híbrido enchufable y eléctrico.

Próximos autos deportivos eléctricos Honda

Photo: Honda

La compañía apunta a que todas sus ventas sean vehículos electrificados con cero emisiones para 2040. El aumento proyectado hacia este objetivo es del 40% de las ventas para 2030 y del 80% de las ventas para 2035. Para lograr este objetivo, Honda concretó algunas asociaciones importantes y se comprometió a invertir $40,000 millones en la investigación y el desarrollo de vehículos eléctricos, incluida la ingeniería de baterías de estado sólido.

Mirando más allá de los coches, el fabricante de automóviles dijo en una declaración: “Como el fabricante de unidades de potencia más grande del mundo con ventas anuales de aproximadamente 30 millones de unidades móviles, lo que incluye motocicletas, automóviles, productos de potencia, motores fuera de borda y aeronaves, nuestro objetivo es lograr la neutralidad de carbono para todos los productos y actividades corporativas en las que Honda participa para 2050, esforzándonos por eliminar las emisiones de carbono de las fuentes de energía de una amplia variedad de productos”.

Honda se asoció con General Motors. Esta asociación le permite a Honda usar las inminentes Baterías Ultium de GM, una tecnología patentada que GM dice que permitirá largos viajes en vehículos eléctricos, entre otros beneficios. El acuerdo también exige el intercambio mutuo de plataformas de vehículos, lo que permitirá a cualquiera de los fabricantes de automóviles utilizar los componentes básicos de la arquitectura de vehículos eléctricos de GM para diseñar y construir sus propios coches. El primer modelo desarrollado en conjunto con GM es el SUV Prologue, que se prevé que se venderá a partir de 2024.

El SUV Acura ZDX se producirá en 2024 en la planta de GM en Tennessee, donde GM planea fabricar el Cadillac Lyriq EV.

Honda anunció que formó una empresa conjunta con LG Energy Solution para producir baterías de iones de litio en los Estados Unidos para los próximos modelos de Acura y Honda. Planea invertir $4,400 millones en la nueva planta, con el objetivo de comenzar la producción en masa a fines de 2025.

Honda y Sony formaron una empresa conjunta para producir vehículos eléctricos de batería juntos. El primer vehículo eléctrico de esta asociación saldrá a la venta en 2025.

Para 2026, Honda comenzará la producción de nuevos modelos basados en su plataforma e:Architecture. La empresa dijo: “Mediante la alianza con GM, Honda planea introducir vehículos eléctricos asequibles en 2027, con un costo y una autonomía que serán tan competitivos como los vehículos de gasolina, comenzando por América del Norte”.

Honda y GM están trabajando juntos para permitir la producción global de millones de vehículos eléctricos a partir de 2027, con un enfoque particular en los SUV pequeños. Para lograr eso, están cooperando en la estandarización de equipos y procesos para mantener bajos costos.

BMW North America

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

BMW entró en el juego de los vehículos eléctricos relativamente temprano con su modelo i3, un automóvil urbano eléctrico que tuvo éxito limitado en los Estados Unidos desde que salió a la venta en los concesionarios el modelo del año 2014. Se le unió el bastante exótico automóvil deportivo i8.

BMW i7

Photo: BMW

Desde esa primera ola eléctrica, el fabricante de automóviles introdujo constantemente nuevos modelos de producción, incluidos el i4 y el SUV iX. Además, anunció que planea introducir versiones eléctricas de la Serie 5 y el SUV X1. En resumen, BMW dice que traerá al mercado aproximadamente una docena de nuevos vehículos eléctricos para el año 2025. Mini y Rolls-Royce también están dentro de BMW, y ya tienen disponible un modelo Mini Cooper eléctrico y un Rolls-Royce Spectre eléctrico llegará en 2023.

Ford Motor Company

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Ford ofrece el Mustang Mach-E, la camioneta e-Transit y la F-150 Lightning.

Prototipo del Lincoln Star

Photo: Lincoln

Para promover sus ambiciones eléctricas, el fabricante de automóviles clasificó las operaciones entre motores eléctricos (división Model e) y motores de combustión interna (división Blue). Estas nuevas divisiones trabajarán juntas, pero operarán como negocios distintos a partir de 2023. Al tener un enfoque singular, se espera que Model e acelere el desarrollo de vehículos eléctricos.

Ford dice que producirá más de 2 millones de vehículos eléctricos al año para 2026 y proyecta que los vehículos eléctricos conformarán la mitad de su volumen de ventas globales para 2030. El fabricante de automóviles dice que su marca de lujo Lincoln ha proyectado que la mitad de sus ventas globales serán modelos de cero emisiones para mediados de esta década y que electrificará toda la cartera de vehículos para 2030.

General Motors

GM, que incluye las marcas Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC, tiene una larga historia con los vehículos eléctricos que comenzó a fines de la década de 1990 con el EV1. Luego vino el híbrido enchufable Chevrolet Volt y el modelo totalmente eléctrico Chevrolet Bolt, y ahora el Bolt EUV.

Chevrolet Silverado EV

GM tiene como objetivo tener 20 vehículos eléctricos disponibles en los Estados Unidos para 2025 a medida que avanza hacia una línea de modelos totalmente eléctricos para 2035. Al GMC Hummer EV le seguirán el SUV Cadillac Lyriq y el sedán Celestiq; Chevrolet Blazer EV, Equinox EV, Silverado EV; y GMC Sierra EV. Además, el Chevrolet Corvette se ofrecerá como híbrido en 2023 y le seguirá una versión totalmente eléctrica. Más allá del aumento de potencia de la electricidad, el Corvette tendrá tracción en las 4 ruedas por primera vez. Buick lanzará su primer vehículo eléctrico en 2024, mientras avanza para ofrecer una cartera de productos totalmente eléctricos para fines de la década. El primer Buick eléctrico llevará un apodo clásico: Electra.

La clave de su rápida transición a los vehículos eléctricos es su asociación con Honda. Los dos fabricantes de automóviles compartirán tecnología (incluidas las baterías Ultium de GM), ingeniería e incluso fábricas, con el objetivo de fabricar millones de vehículos eléctricos para el mercado mundial a partir de 2027.

Hyundai Motor Company

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Hyundai ya tiene en el mercado los modelos eléctricos Kona Electric e Ioniq, y lanzó el primero de los tres modelos planificados de su submarca totalmente eléctrica, Ioniq, el SUV Ioniq 5. Hyundai fue un paso más allá y se comprometió a ser carbono neutral para 2045. Y una parte clave de su estrategia de electrificación es el hidrógeno. Anunció un sistema de pila de combustible de nueva generación de 100 kW y 200 kW que se lanzará en 2023. Los costos de este sistema son 50% menores que la pila de combustible actual y necesita 30% menos de espacio. El objetivo anunciado es que sus vehículos de pila de combustible tengan un precio similar al de los vehículos eléctricos de batería para 2030.

Hyundai Ioniq 6

Photo: Hyundai

Además, su marca de lujo Genesis ha presentado su primer vehículo eléctrico, el GV60, basado en una plataforma compartida con el Hyundai Ioniq 5 y el Kia EV6. La marca anunció planes para que los Estados Unidos fabrique su próximo SUV GV70 electrificado en su planta de fabricación en Montgomery, Alabama. La producción está programada para que comience en diciembre de 2022. Y el Kia Niro de segunda generación sale a la venta a fines del verano de 2022.

La compañía se comprometió a que todos sus vehículos nuevos sean totalmente eléctricos a partir de 2025, con pila de combustible y con batería. El objetivo es convertirse en una marca de vehículos 100% libre de emisiones para el 2030 y con emisión neutra de carbono para el 2035. En marzo de 2022, HMC anunció que tiene como objetivo vender 1.87 millones de vehículos eléctricos de batería por año para 2030 en todo el mundo. Para lograr este objetivo, el fabricante de automóviles se comprometió a presentar 17 nuevos modelos para entonces, de los cuales 11 son para la marca Hyundai y 6 para Génesis.

Jaguar Land Rover Limited

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí, pero nada concreto más que el I-Pace, que ya está en producción.

Jaguar I-Pace

Photo: Consumer Reports

Las famosas marcas inglesas Jaguar y Land Rover son subsidiarias de Tata Motors, una empresa multinacional india, desde 2008. Jaguar ya ha llamado la atención con su SUV eléctrico que lucha contra el Tesla, el I-Pace, y la empresa dice que Land Rover tendrá su primer modelo de vehículo eléctrico para 2024. (Obtén información sobre el Land Rover Range Rover Sport 2023).

Según un anuncio de la empresa a principios de 2021, todos los modelos de Jaguar y Land Rover tendrán una versión eléctrica para fines de la década, con seis nuevos SUV Land Rover eléctricos durante los próximos cinco años, y una línea Jaguar totalmente eléctrica para 2025.

Kia Motors America

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Siguiendo a sus socios corporativos Hyundai y Genesis, Kia anunció una hoja de ruta para sus planes de vehículos eléctricos. El gran objetivo es 1.2 millones en ventas anuales de vehículos eléctricos de batería en todo el mundo para 2030. La clave para lograr ese objetivo es aumentar su línea de vehículos eléctricos a 14 modelos eléctricos para 2027.

Kia Niro 2023

Photo: Kia

Kia ya ofrece una versión eléctrica de su Niro, y un Niro de segunda generación se ofrecerá como híbrido, híbrido enchufable y vehículo eléctrico. El primer modelo puramente eléctrico del fabricante de automóviles es el EV6 2022 basado en la misma plataforma E-GMP, que es una subestructura modular específica para vehículos eléctricos con las baterías montadas en el piso, que serán la base de los vehículos eléctricos de la marca Ioniq de Hyundai.

Mazda Motor Company

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Mazda se unió a la revolución eléctrica en el otoño de 2021, cuando salió a la venta su nuevo SUV MX-30 en California.

Mazda MX-30

Photo: Mazda

La disponibilidad se expandirá a otros estados en 2022, y luego habrá un despliegue nacional en función de la demanda de los clientes. Es una jugada importante y esencial para Mazda. Pero como es un vehículo eléctrico que llegó tarde, la versión inicial parece estar desactualizada en términos de tamaño y autonomía de la batería, que es de solo 100 millas, según las estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental. Eso limitará significativamente su atractivo, en especial si se tiene en cuenta la pérdida de autonomía a lo largo del tiempo y con el clima más frío.

Mercedes-Benz USA

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Mercedes-Benz se ha comprometido con un enérgico plan centrado en la movilidad eléctrica, respaldado por $47,000 millones en fondos.

La familia de vehículos eléctricos Mercedes-Benz EQ.

Photo: Mercedes-Benz

El fabricante de automóviles anunció que todas las plataformas de vehículos nuevas serán solo eléctricas a partir de 2025 en adelante, y que se está preparando para que los nuevos autos sean solamente eléctricos para fines de la década, con una importante salvedad: “si las condiciones del mercado lo permiten”.

Hay tres lanzamientos de plataformas programados para 2025: MB.EAm de automóviles medianos y grandes; AMG.EA de automóviles de alto rendimiento; y VAN.EA de furgonetas y vehículos comerciales ligeros. Para promover estos nuevos modelos, Mercedes planea establecer ocho “Gigafactorías” con sus socios para producir baterías.

El paso de Mercedes hacia la movilidad eléctrica comenzó en 2007, con una versión eléctrica del automóvil urbano diminuto Smart ForTwo. Ahora, el fabricante de automóviles dice que tiene planes en marcha para presentar 10 nuevos modelos de vehículos eléctricos este año.

Mercedes lanzó el EQS, una versión eléctrica de su opulento sedán insignia S-Class, y presentó el SUV EQS, que saldrá a la venta a finales de 2022.

Mitsubishi Motors North America

¿Nuevos BEV en el horizonte? Aún no.

Mitsubishi Outlander PHEV

Photo: Mitsubishi

La presencia de Mitsubishi en América del Norte es limitada. Sin embargo, es en parte propiedad de Nissan desde 2016 y tiene acceso a importantes recursos técnicos a través de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi.

La compañía anunció planes para expandir su línea de modelos eléctricos al 50% de sus ventas globales para 2030. Mitsubishi presentó el modelo i-MiEV de producción breve, un pequeño hatchback eléctrico, casi al mismo tiempo que el Nissan Leaf, y ya tiene modelos híbridos enchufables en el mercado. Es probable que continúe confiando en ellos hasta cierto punto para cumplir con sus objetivos de electrificación.

Nissan North America

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Durante la última década, Nissan ha vendido medio millón de vehículos eléctricos Leaf en todo el mundo. Al ser uno de los primeros vehículos eléctricos para el mercado masivo disponible en los Estados Unidos, ha sido esencial para la flotilla eléctrica en crecimiento. El próximo modelo eléctrico de la empresa destinado a América del Norte es el Ariya, un pequeño SUV que según lo programado saldrá a la venta en el otoño de 2022.

Los prototipos eléctricos Nissan Max-Out, Surf-Out y Hang-Out.

Photo: Nissan

La compañía continuará desarrollando su tecnología de baterías de iones de litio, mientras se prepara para lanzar un vehículo eléctrico para 2028 que use sus propias baterías de estado sólido patentadas.

El fabricante de automóviles ha anunciado que invertirá alrededor de $18,000 millones en electrificación y lanzará 23 modelos electrificados, incluidos 15 vehículos eléctricos, en todo el mundo para 2030. Pronostica que el 40% de sus ventas en los Estados Unidos serán de vehículos eléctricos. Nissan dijo que su objetivo es ser carbono neutral durante el ciclo de vida de todos sus vehículos para 2050.

Se espera que la marca de lujo Infiniti de Nissan también amplíe su oferta de vehículos eléctricos.

Stellantis North America

A principios de 2021, el fabricante de automóviles que se llamaba Fiat Chrysler Automobiles se fusionó con Groupe PSA, la compañía que comprende las marcas francesas Peugeot y Citroën, y se convirtieron en Stellantis. En América del Norte, Stellantis incluye las marcas de camionetas Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati y Ram.

Dodge Charger Daytona SRT

Photo: Dodge

Stellantis anunció una importante iniciativa mundial de vehículos eléctricos en julio de 2021, declarando que todas sus marcas están comprometidas a ofrecer vehículos totalmente eléctricos. La clave para esto es la introducción de cuatro plataformas eléctricas, con autonomía de 300 a 500 millas.

En los Estados Unidos, la compañía conocida por sus motores Hemi V8 tiene como objetivo tener su primer vehículo eléctrico de batería para 2025 y una línea totalmente eléctrica para 2028. Stellantis mencionó que espera que los costos de la batería caigan significativamente en los próximos años, lo que ayudaría con la ambiciosa transición. Para 2024, espera contar con dos tecnologías de batería implementadas (una opción de alta densidad y una versión sin níquel ni cobalto), con baterías de estado sólido disponibles para 2026.

Entre los planes de productos, Jeep promete un “vehículo de cero emisiones en todos los segmentos” para 2025. Dodge promete un vehículo potente eléctrico en 2024; piénsalo: un Charger que usa un cargador. También adaptará el Alfa Romeo Tonal para que se use como el SUV pequeño Dodge Hornet, disponible como híbrido enchufable. Y Ram planea ofrecer una camioneta grande eléctrica para 2024.

La compañía mostró sus planes de producción al revelar prototipos, como el sedán Chrysler Airflow, el Charger Daytona SRT de Dodge (que se muestra arriba) y el SUV eléctrico de batería de Jeep.

Subaru of America

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Subaru Solterra

Photo: Subaru

Desde hace mucho tiempo Subaru está asociado con sus motores opuestos horizontales “boxer” que cuentan con dos pares de cilindros ubicados en forma plana y supuestamente permiten un centro de gravedad más bajo. Pero el fabricante de automóviles anunció a principios de 2021 que ofrecería alguna forma de electrificación en todos sus modelos para mediados de la década.

Subaru hizo su entrada en el mercado de vehículos eléctricos con un SUV totalmente eléctrico llamado Solterra. Fue desarrollado como parte de una empresa conjunta entre ellos y Toyota, y su versión se llama bZ4X. El Solterra se fabricará en Japón y China en la nueva plataforma de vehículos totalmente eléctricos de Toyota.

Tesla Motors

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí, aunque aún no se han dado fechas concretas.

Tesla es una empresa estadounidense innovadora centrada en la fabricación de vehículos eléctricos. Se lanzó con un roadster, seguido por el hatchback Model S y el SUV Model X.

Tesla Model S Plaid

Photo: Tesla

Estos vehículos son conocidos por su sorprendente autonomía e innovación tecnológica, especialmente en lo que respecta a las mejoras continuas a través de actualizaciones inalámbricas y sistemas de asistencia al conductor.

El sedán Model 3 ha ampliado el atractivo de la marca. La línea también incluye el reciente crossover Model Y, que ofrece una autonomía de más de 300 millas, pero una conducción rígida. Al Model S le acaban de hacer una importante actualización, con un exterior e interior renovados, así como una nueva versión Plaid de alto rendimiento.

El Tesla Cybertruck sacudió el mundo de los automóviles cuando se presentó el prototipo en noviembre de 2019. Presume grandes números, con una aceleración similar a la de un automóvil deportivo, una capacidad de remolque de camión de trabajo pesado y una autonomía de 500 millas. Las entregas se esperan para 2023. Después de eso, Tesla planea lanzar su camioneta semirremolque seguida de su Roadster de próxima generación. El Roadster, cuyo nombre no es tan acertado, tiene 4 asientos, un cómodo asiento trasero y techo rígido parcialmente retráctil. Utiliza 3 motores que impulsan las ruedas para ofrecer la aceleración de tipo cohete prometida, y el fabricante de automóviles afirma que puede pasar de 0 a 60 mph en 1.9 segundos. Además, tendrá 620 millas de autonomía.

Toyota Motor Sales

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Junto con su división de lujo, Lexus, Toyota ha estado fabricando automóviles y SUV con trenes de potencia híbridos durante décadas. En 20 años de producción de Prius, Toyota vendió más de 6 millones de los híbridos utilitarios, conocidos por su eficiencia y confiabilidad.

Toyota bZ4X

Photo: Toyota

Toyota anunció sus últimos objetivos de electrificación en diciembre de 2021, con la promesa de fabricar 3.5 millones de vehículos eléctricos de batería por año en todo el mundo para 2030, respaldados por $70,000 millones en inversiones. El esfuerzo permitiría incorporar 30 modelos nuevos, de los que alrededor de una cuarta parte serían vehículos eléctricos de batería, a nivel mundial en las marcas Toyota y Lexus. En una presentación de video transmitida desde Tokio, Akio Toyoda, presidente de Toyota Motor Corporation, mostró alrededor de una docena de vehículos prototipo eléctricos, incluidos automóviles, camionetas y SUV, que podrían llegar a la producción en los próximos años.

Aunque Toyota aún no dio muchos detalles sobre la mayoría de sus próximos modelos de vehículos eléctricos, los ejecutivos de la compañía fueron claros con respecto a que consideran que los automóviles que funcionan únicamente con baterías son solo una parte de la línea futura de la compañía, a diferencia de otros fabricantes que han indicado que se dedicarán exclusivamente a los vehículos eléctricos puros.

Sin embargo, el fabricante de automóviles prometió que Lexus, la marca de lujo de Toyota, sería 100% eléctrica para fines de la década en los Estados Unidos. Koji Sato, presidente y director de marca de Lexus International, dijo en la presentación que los primeros Lexus eléctricos acelerarían rápidamente y tendrían más de 400 millas de autonomía. La marca arrancó esta iniciativa con el SUV RZ 450e 2023, el primer Lexus eléctrico. Sato también dijo que incluso había planes en marcha para un Lexus eléctrico deportivo. En agosto de 2022, anunció una inversión de $2,500 millones de dólares en una nueva planta de baterías que se construirá en Carolina del Norte para respaldar sus híbridos y vehículos eléctricos.

El SUV eléctrico Toyota bZ4X, el vehículo eléctrico compañero del Subaru Solterra, es el primer modelo de esta ola de vehículos eléctricos en llegar al mercado. Estos SUV fueron desarrollados conjuntamente por los dos fabricantes de automóviles con una plataforma común: e-TNGA. Piensa en los componentes eléctricos de Toyota sumados a la gran historia de Subaru con sistemas de tracción total, y tendrás una idea. Toyota dice que el bZ4X estará a cargo de la marca Toyota bZ, “más allá de cero”, nombre que hace referencia a cero emisiones. Hay otros seis modelos bZ que se introducirán en 2025.

Volkswagen Group of America

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

A raíz del escándalo por las emisiones de diésel, apodado “dieselgate” por muchos observadores, Volkswagen se comprometió a convertirse en un fabricante de automóviles centrado en vehículos eléctricos. Volkswagen Group incluye a Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche y Volkswagen.

Prototipos de SUV Scout y camionetas

Photo: Volkswagen

La organización dice que lanzará 70 vehículos totalmente eléctricos y 60 híbridos al final de la década, algunos de los cuales ya están en producción.

La nueva ola de productos comenzó con el Volkswagen ID.4, un pequeño SUV eléctrico dirigido a los consumidores del mercado masivo que ahora se produce en los Estados Unidos. El fabricante de automóviles se prepara para lanzar la tan esperada camioneta eléctrica ID.Buzz. Audi tiene el E-Tron y el E-tron GT, que están construidos sobre la misma plataforma que el igualmente atractivo Porsche Taycan EV.

Incluso Bentley se unirá a la revolución de los vehículos eléctricos. El director ejecutivo afirma que todos los Bentley serán enchufables para 2026, ya sean híbridos o totalmente eléctricos, y que serán solo eléctricos al final de la década. El componente Lamborghini ha sido más tímido sobre los posibles planes de electrificación, aunque el concepto Terzo Millennio presentado en 2017 da lugar a la especulación.

Volkswagen anunció en mayo de 2022 que desarrollará un SUV y una camioneta totalmente eléctricos para el mercado estadounidense bajo la marca Scout. Se mostrará un prototipo en 2023, y la producción está programada para que comience en 2026.

Volvo Group North America

¿Nuevos BEV en el horizonte? Sí.

Volvo ha sido directo sobre su plan de fabricar solo vehículos totalmente eléctricos para fines de la década. Zhejiang Geely Holding Group, la compañía china que también es dueña de Lotus, es la propietaria de Volvo desde 2010.

Polestar 3

Photo: Polestar

La marca de vehículos eléctricos de alto rendimiento del fabricante de automóviles, Polestar, lanzará el SUV Polestar 3 de fabricación estadounidense en 2023, seguido del SUV cupé Polestar 4 en 2023 y el GT de 4 puertas Polestar 5 basado en el prototipo Precept en 2024.

