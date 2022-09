En traje de baño negro Altair Jarabo posa muy relajada a bordo de un yate

Altair Jarabo subió al máximo la temperatura en Instagram gracias a una fotografía que compartió con sus seguidores y que la muestra a bordo de un yate, luciendo muy relajada y usando un ajustado traje de baño negro. El mensaje que escribió en su post fue “¡La pasamos increíble! Fue un día espectacular en el mar”.

Durante esa misma fiesta la bella actriz mexicana posó para una foto con su amiga María Elisa Camargo, con quien comparte créditos en su nuevo proyecto: “Pero qué gusto que el trabajo y la vida me hagan coincidir de nuevo con esta belleza talentosa que además es una gran amiga y que adoro! Pronto nos podrán ver como el ying y el yang”.

Luego de llevar un rol coestelar en la telenovela “Corazón Guerrero” Altair trabaja ahora en la serie “Juego de mentiras”, y compartió un video en el que aparece en los estudios de Telemundo, dando detalles acerca de su personaje: “Gracias por poner a “Camila” en mis manos 🥰. Protagonizar @juegodementiras será sin duda un reto igual de bonito como importante en mi vida y en mi carrera. Me propongo hacer un personaje y una historia memorable para todo el público que nos vea”. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

